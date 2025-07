FGV está com vagas abertas para mais de 200 cursos online e gratuitos

Eles não exigem processo seletivo e podem ser iniciados a qualquer momento

Pedro Ribeiro - 20 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/FGV)

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) está com mais de 200 cursos online e gratuitos abertos ao público em 2025.

É a chance perfeita de aprender com uma das instituições mais respeitadas do Brasil, no seu tempo e de onde estiver.

Com tantas opções, os cursos online e gratuitos da FGV são ideais para quem quer adquirir novos conhecimentos ou se atualizar no mercado de trabalho.

Além disso, eles não exigem processo seletivo e podem ser iniciados a qualquer momento.

Ou seja, basta escolher o curso, se inscrever e começar a estudar.

Desde que iniciou sua plataforma de cursos gratuitos, a FGV já contou com mais de 17 milhões de inscritos e uma taxa de satisfação de 99%. Isso mostra que os conteúdos oferecidos realmente fazem diferença.

Os cursos são autoinstrucionais, o que significa que o aluno pode montar sua rotina de estudos com total flexibilidade. E ao final, ainda é possível emitir uma declaração personalizada, em parceria com a Open Education Global (OEG), organização internacional da qual a FGV participa desde 2008.

Áreas de conhecimento para todos os interesses

Os cursos online e gratuitos oferecidos pela FGV em 2025 estão divididos em dez grandes áreas. Entre elas estão Administração Pública, Direito, Economia e Finanças, Educação, Humanidades, Estratégia e Negócios, Gestão de Setores Específicos, Liderança, Marketing, Relações Internacionais, Tecnologia e Ciência de Dados. Assim, não importa qual sua profissão ou objetivo, sempre haverá um curso que se encaixa no seu perfil.

Temas atuais e cursos mais procurados

Outro ponto forte é que os cursos são sempre atualizados conforme as demandas do mercado. Em 2025, por exemplo, há opções voltadas à Inteligência Artificial, Sustentabilidade, Licitações e Vendas. Entre os mais procurados pelos alunos estão:

Autoconhecimento: a base para inteligência emocional e resiliência;

Como fazer investimentos;

Empreendedorismo para o mercado financeiro;

Introdução à ciência de dados;

Storytelling e técnicas de apresentação.

Cada curso varia em duração, e ao final há uma avaliação. Quem atingir nota mínima de 7,0 pode emitir a declaração de conclusão.

Como se inscrever nos cursos

Fazer a inscrição é simples. Não há provas ou etapas eliminatórias. Basta entrar no site da FGV, escolher o curso desejado, preencher um pequeno formulário e começar a estudar. Como tudo é feito pela internet, os cursos online e gratuitos da FGV podem ser acessados a qualquer hora e de qualquer lugar, com total flexibilidade.

Por que vale a pena fazer cursos online gratuitos?

Em um mundo que muda tão rápido, quem busca aprender continuamente sai na frente. Segundo uma pesquisa recente da Pearson, 83% dos trabalhadores brasileiros acreditam que precisam seguir aprendendo ao longo da carreira. Ou seja, buscar por cursos online e gratuitos é mais do que uma opção: é uma necessidade para quem quer se manter competitivo.

Além disso, estudar com uma instituição como a FGV dá mais peso ao seu currículo. Os conteúdos são produzidos por especialistas e abordam temas atuais, práticos e aplicáveis. Isso faz com que esses cursos sejam indicados tanto para quem está começando quanto para profissionais experientes.

Com mais de 200 cursos online e gratuitos, a FGV oferece uma oportunidade valiosa para quem quer investir no próprio futuro. Com acesso simples, conteúdo de qualidade e certificado ao final, não há motivos para adiar. Aproveite essa chance, escolha um curso e comece hoje mesmo a transformar sua carreira com a FGV.

