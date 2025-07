Os signos que mais vão mudar de vida quando o mês virar

Fase pode vir cheia de testes, mas também será repleta de revelações e recomeços

Gabriella Licia - 25 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

A virada de mês traz aquela energia clássica de renovação para alguns signos, mas desta vez, o céu tem um ingrediente a mais: Mercúrio retrógrado.

Para muitos, esse trânsito astrológico é sinônimo de atrasos, confusões e planos que não saem do lugar. No entanto, para alguns nativos o enredo é diferente, podendo conseguir virar o jogo e, além disso, mudar de vida.

Seja por um corte necessário, uma virada de chave profissional ou um reencontro com a própria força interior, esses três signos têm tudo para surpreender. A fase pode vir cheia de testes, mas também será repleta de revelações e recomeços.

Veja quem são os signos mais sortudos (ou resilientes) do zodíaco que vão dar a volta por cima assim que o mês virar:

1. Áries

O ariano sentiu o peso das últimas semanas, como conflitos internos, decisões mal resolvidas e aquela sensação de estar lutando sozinho. Mas na virada do mês, tudo muda. Surge uma clareza repentina, como se ele finalmente soubesse onde precisa chegar.

A vida profissional pode ganhar fôlego e uma oportunidade inesperada pode reacender sua paixão pelo que faz. Mesmo com Mercúrio retrógrado, Áries vai mostrar que sabe improvisar e transformar caos em impulso.

2. Leão

Leão viveu dias de introspecção, o que não é exatamente seu habitat natural. Mas serviu para uma coisa: agora ele sabe o que (e quem) já não cabe mais na sua vida.

A virada do mês trará coragem para encerrar ciclos, investir em projetos pessoais e até mesmo reavaliar uma relação que andava morna. O brilho volta com força e quem duvidou, vai ter que assistir de camarote.

3. Capricórnio

Os planos que pareciam travados vão finalmente ganhar fluxo. Capricórnio, que vinha lidando com instabilidades e cobranças, pode viver um salto surpreendente na carreira ou resolver um problema antigo de forma definitiva.

A virada de mês também mexe com suas emoções e pode abrir espaço para uma reconexão importante, consigo mesmo ou com alguém do passado. Ele segue cauteloso, mas determinado a não repetir erros.

