Conheça praia brasileira considerada uma das mais bonitas do mundo

Se você ainda não conhece, vale a pena colocar na sua lista

Pedro Ribeiro - 26 de julho de 2025

(Foto: Divulgação)

Uma praia brasileira está entre as mais bonitas do mundo, segundo especialistas e viajantes que avaliam não só a beleza natural, mas também a experiência completa do destino.

O Brasil, conhecido por sua diversidade de paisagens, guarda verdadeiros tesouros à beira-mar — lugares que encantam tanto pela natureza quanto pela atmosfera acolhedora e vibrante.

Mas essa praia, em especial, se destaca entre todas. E não é à toa.

Conheça praia brasileira considerada uma das mais bonitas do mundo

Estamos falando de Jericoacoara, no Ceará. Esse paraíso nordestino foi eleito pelo jornal norte-americano The Washington Post como uma das dez praias mais deslumbrantes do planeta. Desde então, Jericoacoara passou a atrair ainda mais turistas — não só do Brasil, mas de vários cantos do mundo.

A combinação entre dunas imensas, mar cristalino, pores do Sol incríveis e um clima acolhedor faz de Jericoacoara um destino quase mágico. Ao mesmo tempo em que oferece tranquilidade e sossego, também tem opções para quem gosta de aventura e vida noturna.

Turismo de luxo e paisagens inesquecíveis

Com o crescimento da procura, o turismo em Jericoacoara se fortaleceu. Só em um ano, o setor teve um aumento de quase 12%, movimentando mais de R$ 2 bilhões, segundo o Anuário BLTA 2022. E isso sem perder o charme rústico que tanto encanta os visitantes.

A praia brasileira virou referência não apenas por sua beleza, mas pela experiência completa. É comum ver casais em lua de mel, famílias em busca de descanso ou aventureiros querendo explorar a natureza.

O que fazer em Jericoacoara?

Jericoacoara oferece muito mais do que um simples banho de mar. Entre os atrativos estão:

Caminhadas nas dunas ao pôr do Sol;

Esportes aquáticos como windsurf e kitesurf;

Passeios até a famosa Pedra Furada;

A visita à Lagoa do Paraíso, com suas redes dentro d’água, que virou cartão-postal da região.

Durante datas como Natal, Réveillon e Carnaval, o local fica especialmente concorrido, com uma taxa de aprovação que ultrapassa 96%. Isso porque a praia consegue equilibrar bem descanso e diversão.

Hospedagem que impressiona

E para quem pensa em se hospedar por lá, as opções também são de alto nível. Um exemplo é o Villa Náutica Boutique Hotel, que se destaca nas plataformas de avaliação como Google e TripAdvisor. A estrutura, o atendimento e a localização fazem dele uma das principais escolhas para quem deseja aproveitar tudo o que Jericoacoara tem a oferecer com conforto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!