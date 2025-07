6 coisas que as mulheres odeiam quando vão para um date

Verdade é que os detalhes fazem toda a diferença e, alguns deslizes, mesmo que pareçam inofensivos, podem acabar com o clima

Gabriella Licia - 28 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

Sair para um date pode ser empolgante, mas também é um verdadeiro teste de percepção e atitude.

Enquanto muitos homens acreditam que basta escolher um bom lugar ou pagar a conta, a verdade é que os detalhes fazem toda a diferença e, alguns deslizes, mesmo que pareçam inofensivos, podem acabar com o clima antes mesmo do primeiro prato chegar.

Mulheres observam tudo: desde o jeito que o outro trata o garçom até a escolha das palavras durante a conversa. Um date mal conduzido pode transformar uma noite promissora em uma experiência constrangedora.

Para evitar gafes e aumentar as chances de um segundo encontro, vale prestar atenção nesses comportamentos que elas simplesmente detestam! Confira a lista a seguir e não erre mais!

6 coisas que as mulheres odeiam quando vão para um date:

1. Ficar falando da ex o tempo todo

Nada mais brochante do que transformar o encontro em uma sessão de terapia sobre relacionamentos passados. Comentários frequentes sobre a ex mostram que você ainda não virou a página e ninguém quer ser o “recomeço” de alguém que ainda vive no passado.

2. Não demonstrar atenção aos detalhes

Esquecer o nome da pessoa, não perguntar nada sobre ela ou mexer no celular durante a conversa são sinais claros de desinteresse. Mulheres valorizam conexão, escuta ativa e presença real.

3. Falta de cordialidade

Ser gentil com atendentes, abrir a porta ou demonstrar boas maneiras no geral não é sobre ser antiquado — é sobre respeito. A forma como você trata os outros diz muito sobre quem você é.

4. Pressa ou excesso de intimidade

Querer “pular etapas” ou forçar um clima romântico/sexual logo de cara pode causar desconforto. Respeitar o tempo e os limites da outra pessoa é fundamental para criar confiança.

5. Conversa egocêntrica

Falar demais sobre si mesmo, sem abrir espaço para a outra pessoa se expressar, é um erro clássico. Um bom diálogo é equilibrado e tem trocas genuínas, não um monólogo com plateia.

6. Falta de planejamento

Não ter ideia do que fazer, onde ir ou ficar esperando que a mulher tome todas as decisões pode soar como descaso. Ter ao menos um plano simples demonstra interesse e cuidado com o momento.

Evitar esses comportamentos pode não garantir o match perfeito, mas certamente aumenta as chances de uma noite agradável e memorável, para os dois.

