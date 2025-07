Instituto federal está com inscrições abertas para cursos online gratuitos com certificado

Dá para estudar no seu ritmo, com flexibilidade, usando apenas um computador com acesso a internet

Pedro Ribeiro - 29 de julho de 2025

(Foto: Divulgação)

Se você está buscando cursos online gratuitos, com conteúdo de qualidade, certificado válido e ainda com 200 horas de duração, esta é a sua chance.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) abriu inscrições para uma série de formações online totalmente gratuitas, ideais para quem quer se atualizar, mudar de área ou turbinar o currículo sem sair de casa.

As oportunidades são para diferentes áreas, e todas as formações oferecem certificado gratuito ao final.

E o melhor: tudo isso 100% online. Ou seja, dá para estudar no seu ritmo, com flexibilidade, usando apenas um computador com internet.

Os cursos online do IFRS são pensados para atender diferentes públicos, desde iniciantes até quem já tem algum conhecimento na área. As aulas são organizadas por módulos, com material atualizado e suporte técnico. Além disso, todos os cursos têm uma carga horária robusta de 200 horas, o que é ótimo para comprovar aprendizado e se destacar em processos seletivos.

Outro ponto importante é que esses cursos são oferecidos por uma instituição pública e reconhecida. Isso significa que o certificado tem peso no mercado de trabalho, seja para disputar vagas de emprego, concursos ou progressão na carreira.

Veja os cursos com vagas abertas

Abaixo, listamos os cursos online gratuitos oferecidos pelo IFRS para o segundo semestre de 2025. As inscrições já estão abertas e são feitas diretamente pela plataforma Moodle do Instituto. Escolha o curso que mais combina com seu perfil e aproveite.

Administrador de Banco de Dados – Turma 2025B

Se você já tem noções de lógica de programação e quer se aprofundar em bancos de dados, essa é uma ótima escolha.

Conteúdos abordados: conceitos de banco de dados, SQL, práticas com PostgreSQL e MySQL, e administração geral.

Requisitos: computador com áudio e vídeo, leitores de PDF, instalação dos bancos de dados.

Inscreva-se aqui

Agente de Alimentação Escolar – Turma 2025B

Ideal para quem quer atuar na área da alimentação em escolas. O foco é na educação nutricional, planejamento de cardápio e segurança alimentar.

Requisitos: leitura em português e computador com recursos de vídeo.

Inscreva-se aqui

Agente de Desenvolvimento Cooperativista – Turma 2025B

Aborda temas como gestão de cooperativas, legislação cooperativista, contabilidade básica e empreendedorismo.

Requisitos: leitura em português, computador com áudio e vídeo, leitor de PDF.

Inscreva-se aqui

Agente de Desenvolvimento Socioambiental – Turma 2025B

Esse é um dos cursos online ideais para quem se interessa por meio ambiente e sustentabilidade. Os conteúdos incluem educação ambiental, políticas públicas e gestão de projetos.

Requisitos: leitura em português, computador com áudio e vídeo, leitor de PDF.

Inscreva-se aqui

Agente de Gestão de Resíduos Sólidos – Turma 2025B

Foca na gestão de resíduos, saúde ocupacional, segurança do trabalho, ética e educação financeira.

Conclusão do curso: até 31 de janeiro de 2026.

Requisitos: leitura em português, computador com áudio e vídeo.

Inscreva-se aqui

Como se inscrever

O processo é simples. Acesse o link do curso desejado, clique em “matricular-se” e siga as instruções na tela. Não há taxa de inscrição, nem processo seletivo. Basta atender aos requisitos técnicos e começar a estudar. Os cursos online do IFRS são uma excelente porta de entrada para o aprendizado digital, com conteúdo de qualidade e certificação reconhecida.

