6 funções ativas no Motorola que podem estar acabando com a bateria do seu celular

Especialistas consideram elas inúteis e que destroem o desempenho do seu aparelho

Magno Oliver - 30 de julho de 2025

(Foto: Motorola/Divulgação)

Os celulares da Motorola oferecem funções que ajudam na melhor experiência possível do usuário com o dispositivo, porém passam por um problema universal. Assim, algumas funcionalidades estão afetando diretamente o desempenho do celular. Confira algumas delas:

1. Rotinas de atualizações em segundo plano

Elas estão presentes em vários aparelhos, embora sejam essenciais para manter os apps e o sistema atualizados o tempo todo.

Assim, as rotinas de atualizações em segundo plano também são vilãs que atrapalham o desempenho do seu Motorola.

A indicação dos especialistas é limitar essa função somente para aplicativos que são realmente importantes para você, como e-mails, mensagens, redes sociais e desabilitá-las para apps menos importantes na sua rotina.

2. Ativação de tela

Na linha Motorola, tem uma função chamada “levantar para ativar” que rende muita polêmica entre usuários.

Muita gente odeia porque a funcionalidade consome muita bateria, pois ligar diversas vezes a tela ao longo do dia prejudica a autonomia da bateria. Já outras alegam que o recurso é muito prático e melhora a experiência de uso.

Porém, para melhorar a economia de bateria, especialistas recomendam desabilitar ela indo em “Configurações”, toque em “Tela” e abra o menu “Avançado”. Role a tela até encontrar a função “Levantar para ativar” e mova o botão para desativar.

3. Tempo limite de tela alto

Muitos usuários ativam essa função para visualizar algo por um longo período no display do Motorola. Mas, manter a tela ligada por muito tempo consome muita bateria sem que você perceba.

Assim, a indicação dos técnicos é configurar o tempo limite para a tela desligar após 15 segundos ou 1 minuto de inatividade. Bbasta ir em “Configurações”, toque em “Tela”, em seguida toque na seção “Tempo limite de tela” e defina o período desejado.

4. Feedback tátil e vibração

O teclado da linha Motorola assume uma função prática, porém bastante comprometedora, pois consome muita bateria. Assim, o modo vibração e o feedback tátil do teclado precisam ativar diversos sensores que executam essa ação, exigindo demais do desempenho da bateria.

Para desativar essa dor de cabeça, vá em “Configurações”, toque em “Som e vibração” e selecione a opção “Vibração e retorno tátil”. Na seção “Retorno tátil interativo”, desative a opção “Feedback tátil”.

5. Envio de dados para o Google/Motorola

Esse recurso funciona como uma espécie de central de envio de dados para a Motorola/Google que atua como uma rede de feedback voluntário sobre o funcionamento e desempenho do aparelho. No entanto, ao fazer coleta e compilação de informações, o dispositivo precisa trabalhar bastante em segundo plano, aumentando muito o consumo de energia e afetando o desempenho da bateria.

Para desativar, vá em “Configurações” e clique em “Google”. Em seguida, toque em “Mais” e depois em “Uso e diagnósticos”. Por fim, desative a opção “Uso e diagnósticos”.

6. Apps em segundo plano

Por fim, o terror das baterias de qualquer aparelho.

Assim, os aplicativos em segundo plano precisam se manter atualizados e fazem uso constante da bateria, memória ram e processadores do dispositivo. O resultado é a vida útil da bateria e aparelho indo por água abaixo.

No entanto, é possível limitar essa atividade acessando as “Configurações”. Em seguida, toque em “Assistência do aparelho e bateria” e clique em “Limites de uso em segundo plano”. Por fim, habilite a opção “Suspender aplicativos não usados”.

