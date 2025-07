6 sobrenomes “de pobre” que são muito comuns no Brasil (você provavelmente tem um)

Gabriella Licia - 30 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

No Brasil, mais de 70% da população carrega nos sobrenomes alguma herança de origem portuguesa. Isso significa que a maioria dos registros civis ainda hoje carrega influências diretas da colonização, especialmente nos títulos familiares que atravessaram séculos.

Alguns desses nomes se tornaram tão populares que acabaram sendo associados à classe trabalhadora, muitas vezes de forma pejorativa, o que não diminui sua importância histórica.

A expressão “sobrenomes de pobre” viralizou nas redes sociais como uma brincadeira, mas por trás disso há muito sobre ancestralidade, ocupações antigas e histórias de migração.

Listamos abaixo seis dos títulos mais comuns entre os brasileiros, com suas origens e número estimado de pessoas que os carregam. Veja só!

1. Silva de Souza

Ambos os nomes são fortíssimos no Brasil e, juntos, formam uma dupla extremamente presente em certidões de nascimento por todo o país. “Silva” vem do latim silva, que significa floresta.

Já “Souza” (ou Sousa) é derivado de uma região de Portugal chamada Sousa. Estima-se que mais de 15 milhões de brasileiros tenham pelo menos um desses dois em seus registros.

2. Tavares

Nome toponímico, ou seja, ligado a um local geográfico. Tavares é uma vila portuguesa na região de Mangualde. Os primeiros a usá-lo eram senhores de terras, mas no Brasil o nome se popularizou entre ex-escravizados e trabalhadores rurais. Hoje, cerca de 400 mil brasileiros têm esse título em sua identificação.

3. Cardoso

Também originado de regiões portuguesas, “Cardoso” está ligado a locais com abundância de cardos, uma planta espinhosa. Era usado para designar famílias que viviam nessas áreas. Com o tempo, foi um dos sobrenomes que se espalharam entre soldados, trabalhadores braçais e operários. Atualmente, quase 1 milhão de pessoas no Brasil compartilham esse nome.

4. Lima

Este termo pode ter múltiplas origens: geográficas (referência ao rio Lima, em Portugal) ou ocupacionais (quem usava ou fabricava limas, ferramenta de metal). É um dos títulos familiares mais antigos, comum entre agricultores e artesãos. Aproximadamente 700 mil brasileiros o carregam.

5. Rocha

Derivado do termo latino rocca, significa pedra ou rochedo. Inicialmente associado a regiões montanhosas ou a famílias que viviam em terrenos acidentados, acabou se espalhando no Brasil colonial. Estima-se que mais de 600 mil pessoas no país tenham esse nome no RG.

6. Nascimento dos Santos

Ambos com forte influência religiosa, são comuns em batismos de ex-escravizados que não tinham herança familiar registrada.

“Nascimento” está ligado ao nascimento de Cristo, enquanto “dos Santos” era frequentemente dado a filhos abandonados ou acolhidos por instituições religiosas. Hoje, os dois títulos somam mais de 5 milhões de registros.

Bônus: Oliveira e Pires

Achou que iria escapar, não é? Pois bem, “Oliveira” remete à árvore da oliveira e era usado por famílias que trabalhavam com azeite ou que viviam em regiões de cultivo. Já “Pires” significa literalmente “filho de Pedro” (uma variação de “Peres” ou “Pérez”). Juntos, somam outros 7 milhões de registros pelo Brasil.

