Truque para desentupir o cano da pia sem precisar chamar o técnico

Deixar o detergente agir durante a noite pode ser o detalhe que faltava para eliminar a gordura escondida no encanamento da sua pia

Daniella Bruno - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

Problemas com entupimento na pia da cozinha são mais comuns do que parecem — e, na maioria das vezes, a causa está no acúmulo de gordura ao longo do tempo.

Restos de óleo, alimentos e resíduos vão se depositando nas paredes do encanamento, formando uma camada difícil de remover apenas com água.

Diante disso, soluções caseiras ganham espaço pela praticidade e baixo custo. Entre elas, um método específico chama atenção: o uso de detergente na pia à noite.

Mas será que realmente funciona? E por que o horário faz diferença? A resposta está no modo como a gordura reage e no tempo de ação do produto.

Como funciona o truque do detergente na pia à noite

Primeiramente, é importante entender que esse método atua diretamente sobre a principal causa do entupimento: a gordura. O detergente possui agentes que quebram as moléculas de óleo, facilitando sua remoção.

Nesse sentido, aplicar o produto durante a noite faz toda a diferença. Como a pia fica sem uso por várias horas, o detergente permanece em contato direto com a sujeira acumulada no encanamento.

Assim, ele consegue penetrar melhor nas camadas de gordura e começar a dissolvê-las de forma gradual.

Além disso, sem o fluxo constante de água, o produto não é removido rapidamente. Portanto, o tempo prolongado de ação aumenta a eficiência do processo.

Passo a passo para aplicar corretamente

Para que o truque do detergente na pia à noite funcione, é essencial seguir algumas etapas simples:

Primeiramente, retire o excesso de água parada da pia. Isso garante que o detergente entre em contato direto com o interior do cano.

Em seguida, despeje cerca de um copo (aproximadamente 200 ml) de detergente líquido diretamente no ralo.

Nesse momento, o produto começa a agir sobre a gordura acumulada.

Depois disso, deixe o detergente agir durante toda a noite.

Esse intervalo é fundamental, pois permite que o produto quebre as partículas de óleo com mais eficiência.

Por fim, pela manhã, aqueça cerca de 2 litros de água e despeje lentamente no ralo. A água quente ajuda a remover a gordura que foi amolecida, limpando o encanamento de forma mais eficaz.

Cuidados importantes ao usar o método

Apesar de ser simples, o uso do detergente na pia à noite exige alguns cuidados.

Primeiramente, evite utilizar água fervendo diretamente em canos de PVC muito antigos ou frágeis.

Isso porque temperaturas muito altas podem danificar ou deformar as conexões do encanamento.

Nesse caso, prefira água bem quente, mas não em ebulição.

Além disso, vale destacar que o método funciona melhor em casos leves ou moderados de acúmulo de gordura.

Ou seja, se o entupimento for mais grave, pode ser necessário recorrer a outras soluções.

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