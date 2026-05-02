Motoristas que usam suporte para celular precisam seguir regra para não levar multa

Suporte para celular no carro é permitido, mas a posição do aparelho e o uso durante a condução podem gerar multa

Gabriel Yuri Souto - 02 de maio de 2026

(Foto: Freepik)

O suporte para celular no carro se tornou comum entre motoristas que usam GPS no dia a dia. No entanto, o acessório ainda gera dúvidas e pode causar multa quando o condutor instala o aparelho em local inadequado ou mexe na tela enquanto dirige.

A legislação não proíbe o uso do suporte em si. Porém, o motorista precisa garantir que o celular não atrapalhe a visão da pista, dos retrovisores, das placas ou dos semáforos. Além disso, o aparelho deve servir apenas como apoio visual durante o trajeto.

Onde colocar o suporte para celular

Especialistas recomendam instalar o suporte nas extremidades do para-brisa ou em saídas de ar do painel. Dessa forma, o motorista consegue acompanhar o GPS sem bloquear o campo de visão.

Além disso, o ideal é evitar a região central do vidro. Quando o conjunto celular e suporte encobre parte importante da via, o condutor pode receber autuação por obstrução visual.

Mexer no celular continua proibido

Mesmo no suporte, o motorista não deve tocar no aparelho com o veículo em movimento. A regra vale também para paradas rápidas, como semáforos.

Por isso, o ideal é configurar rota, som e demais funções antes de sair. Durante o trajeto, o condutor deve usar o celular apenas para consulta rápida do mapa ou comandos de voz.

Multa pode pesar na CNH

O uso irregular do celular gera penalidades severas. Manusear o aparelho durante a condução configura infração gravíssima, com multa de cerca de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH.

Além disso, o motorista também pode receber autuação por dirigir sem atenção ou por prejudicar a visibilidade. Portanto, a posição do suporte e o comportamento ao volante fazem toda a diferença.

Como evitar problemas no trânsito

Antes de iniciar o trajeto, o motorista deve ajustar o suporte e conferir se a tela não bloqueia nada importante. Em seguida, precisa programar o GPS e deixar o aparelho pronto para uso.

Caso precise mudar a rota ou responder alguma mensagem, deve parar em local permitido. Assim, evita multa, reduz distrações e aumenta a segurança de todos na via.

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