A cidade que ficou 25 anos submersa a 10 metros de profundidade hoje virou ruínas cobertas de sal

Vila ficou submersa por décadas e hoje impressiona com ruínas cobertas de sal que revelam uma história marcante

Gabriel Dias - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Wikimedia)

Durante décadas, uma cidade inteira desapareceu sob as águas, transformando-se em um dos cenários mais curiosos e impressionantes da América do Sul.

O que antes era um destino turístico movimentado acabou se tornando um símbolo de destruição — e, anos depois, de resistência.

Localizada na Argentina, Villa Epecuén voltou a chamar a atenção após passar cerca de 25 anos completamente submersa.

Hoje, o local reaparece como um conjunto de ruínas cobertas por sal, atraindo visitantes e curiosos de diferentes partes do mundo.

Cidade desapareceu após tragédia

A história de Villa Epecuén mudou drasticamente em 1985, quando fortes chuvas elevaram o nível da Lagoa Epecuén e romperam uma barragem que protegia a cidade.

A água avançou rapidamente, inundando casas, ruas e estabelecimentos. Em pouco tempo, o município ficou completamente submerso, obrigando moradores a abandonarem tudo.

Décadas sob a água transformaram o cenário

Durante aproximadamente 25 anos, Villa Epecuén permaneceu debaixo d’água, chegando a cerca de 10 metros de profundidade em alguns pontos.

Quando o nível da lagoa começou a baixar, por volta dos anos 2000, o que emergiu foi um cenário impressionante: construções destruídas, árvores mortas e uma camada espessa de sal cobrindo praticamente tudo.

Ruínas cobertas de sal viram atração

O alto nível de salinidade da água contribuiu para a preservação peculiar das estruturas, criando um visual único, quase surreal.

Hoje, o local se tornou um ponto turístico alternativo, atraindo fotógrafos, viajantes e interessados em histórias incomuns. As ruínas contam, silenciosamente, o impacto da força da natureza ao longo do tempo.

Destino mistura história e curiosidade

Villa Epecuén é um exemplo de como tragédias podem transformar completamente uma cidade, mas também de como esses lugares ganham novos significados com o passar dos anos.

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