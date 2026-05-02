Idosa simula atropelamento em Aparecida de Goiânia, aciona a Justiça e acaba condenada
Após o suposto acidente, ela chegou a tentar obter indenização por danos morais
Uma idosa, de 62 anos, foi condenada pela Justiça por denunciação caluniosa após fingir ter sido atropelada por um carro em pleno Centro de Aparecida de Goiânia.
O suposto acidente foi registrado em fevereiro de 2024, e imagens registraram toda a ação, deixando claro que ela teria feito movimentos intencionais para simular o atropelamento.
No vídeo do momento, é possível ver que o carro segue normalmente e, assim que passa por uma faixa de pedestres, a idosa anda em direção ao veículo, bate na lateral e cai no chão.
Na época dos fatos, o motorista chegou a afirmar em depoimento que a “vítima” teria se desequilibrado e tentado se apoiar no carro, mas garantiu que não foi atropelada.
Ela, por sua vez, prestou queixa e até mesmo compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar a perícia. Porém, ao chegar lá, recusou-se a tirar uma faixa da perna para ser devidamente avaliada.
Após o suposto acidente, ela acionou a Justiça e pediu uma indenização por danos morais contra o motorista. No entanto, após análises das imagens, foi ela quem acabou condenada.
Conforme os autos do processo, a idosa buscava obter proveito econômico ao forjar o acidente. Diante dos fatos, ela foi condenada a dois anos de reclusão, porém em regime aberto, por não possuir antecedentes.
A idosa também terá que arcar com 10 dias-multa, no valor fixado em R$ 470.
