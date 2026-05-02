Idosa simula atropelamento em Aparecida de Goiânia, aciona a Justiça e acaba condenada

Após o suposto acidente, ela chegou a tentar obter indenização por danos morais

Isabella Valverde
Idosa teria se jogado contra lateral do carro, simulando acidente. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Uma idosa, de 62 anos, foi condenada pela Justiça por denunciação caluniosa após fingir ter sido atropelada por um carro em pleno Centro de Aparecida de Goiânia.

O suposto acidente foi registrado em fevereiro de 2024, e imagens registraram toda a ação, deixando claro que ela teria feito movimentos intencionais para simular o atropelamento.

No vídeo do momento, é possível ver que o carro segue normalmente e, assim que passa por uma faixa de pedestres, a idosa anda em direção ao veículo, bate na lateral e cai no chão.

Leia também

Na época dos fatos, o motorista chegou a afirmar em depoimento que a “vítima” teria se desequilibrado e tentado se apoiar no carro, mas garantiu que não foi atropelada.

Ela, por sua vez, prestou queixa e até mesmo compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar a perícia. Porém, ao chegar lá, recusou-se a tirar uma faixa da perna para ser devidamente avaliada.

Após o suposto acidente, ela acionou a Justiça e pediu uma indenização por danos morais contra o motorista. No entanto, após análises das imagens, foi ela quem acabou condenada.

Conforme os autos do processo, a idosa buscava obter proveito econômico ao forjar o acidente. Diante dos fatos, ela foi condenada a dois anos de reclusão, porém em regime aberto, por não possuir antecedentes.

A idosa também terá que arcar com 10 dias-multa, no valor fixado em R$ 470.

 

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

Publicidade

+ Notícias

