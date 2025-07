Os destinos mais buscados pelos brasileiros para aproveitar o inverno

Pedro Ribeiro - 30 de julho de 2025

(Foto:Reprodução)

Cada vez mais, os brasileiros estão mudando a forma como viajam durante o inverno.

Em vez de seguir para as grandes metrópoles, o que se vê é um interesse crescente por cidades menores, com natureza abundante, cultura local rica e experiências mais autênticas.

Esse movimento ganhou força entre junho e setembro de 2025, e os dados do Airbnb confirmam a tendência.

A busca por sossego, contato com o verde e gastronomia típica tem guiado as escolhas de muitos brasileiros neste inverno.

Em território nacional, cidades como Brasília, Santo Amaro do Maranhão e Olímpia lideram a lista de lugares mais buscados. O que elas têm em comum? Belezas naturais, cultura forte e atrações para toda a família. Brasília, por exemplo, surpreende com arquitetura moderna, parques e museus. Já Santo Amaro, nos Lençóis Maranhenses, é perfeita para quem busca contato direto com a natureza. Olímpia, por sua vez, atrai famílias com seus parques aquáticos e clima quente, mesmo no inverno.

Além dessas, também aparecem entre as queridinhas dos brasileiros cidades como Joinville (SC), Cabo Frio (RJ) e Campos do Jordão (SP). Cada uma delas combina charme, clima frio e boa estrutura turística. Enquanto Campos é famosa por seu estilo europeu e gastronomia, Joinville encanta com cultura germânica e flores. Cabo Frio, por outro lado, oferece praias lindas mesmo na baixa temporada.

Viagens tranquilas e perto da natureza

Esse novo perfil do viajante brasileiro valoriza tranquilidade e vivências mais verdadeiras. Por isso, o interesse por destinos como Cachoeira Paulista, Angra dos Reis, Mairiporã e Porto Seguro tem crescido. Em comum, essas cidades oferecem proximidade com a natureza, hospedagens mais intimistas e gastronomia regional.

No caso de Belo Horizonte, que também está entre os destaques, o grande atrativo é a comida mineira. Feijão tropeiro, pão de queijo e cafés especiais fazem da capital mineira um destino perfeito para quem busca boa mesa, cultura e hospitalidade.

Destinos internacionais preferidos dos brasileiros

Mesmo com a valorização dos roteiros nacionais, muitos brasileiros também estão apostando em viagens internacionais para aproveitar o inverno de 2025. No topo da lista do Airbnb estão lugares como Santiago, Punta Cana, Roma e Mykonos. Esses destinos se destacam por unir belas paisagens com experiências gastronômicas inesquecíveis.

Além disso, cidades como Edimburgo, Bangkok, Istambul, Seul e San Pedro de Atacama estão chamando a atenção dos viajantes brasileiros. Cada uma delas oferece uma combinação única de cultura, gastronomia e aventura. Seja explorando mercados de rua asiáticos ou ruínas históricas na Europa, o que se busca são vivências reais e diferentes do padrão turístico comum.

Culinária como protagonista das viagens

Não é à toa que a gastronomia virou um dos principais critérios na hora de escolher o destino. Segundo uma pesquisa da Panterra, 47% dos viajantes priorizam a culinária local nas viagens. Isso explica por que lugares como Alassio, na Itália, e Roterdã, na Holanda, ganharam espaço. O mesmo vale para Chiclana de la Frontera, Shillong e Arakawa City — todos destinos que oferecem comida autêntica com identidade forte.

Na América do Sul, Santa Teresita, na Argentina, se destaca por sua influência europeia nos mais de 50 restaurantes locais. Já nos Estados Unidos, a pequena Oneonta, no estado de Nova York, é procurada por experiências gastronômicas ligadas à produção local, como cervejas artesanais e menus sazonais.

Mais do que viagens: experiências completas

Por fim, o Airbnb também aposta nessa nova forma de viajar. Desde maio de 2025, a plataforma passou a oferecer as “Experiências”, lideradas por anfitriões locais em mais de 650 cidades ao redor do mundo. A ideia é conectar os viajantes ao cotidiano de cada lugar, com atividades únicas e encontros reais com quem vive ali. Para os brasileiros, essa proposta tem tudo a ver com o momento atual: buscar menos pose e mais verdade.

