Castro’s Park Hotel promove fim de semana especial com vinhos, música ao vivo e alta gastronomia

Pacote inclui duas diárias em apartamento Luxo Premium para dois adultos, com café da manhã, mimos de boas-vindas e participação em todas as experiências programadas

Gabriella Licia - 31 de julho de 2025

(Foto: Divulgação)

O Castro’s Park Hotel, referência em hospitalidade de alto padrão no Centro-Oeste, apresenta a 8ª edição do consagrado Wine Weekend, que acontece entre os dias 1º e 03 de agosto, em Goiânia.

Sob o tema “Terroirs do Mundo – Edição Especial Brasília”, o evento promete uma verdadeira imersão sensorial, reunindo amantes do vinho, especialistas e parceiros do setor em uma programação exclusiva e repleta de sofisticação.

Durante os três dias, o hotel se transforma em um palco de vivências enogastronômicas, com almoços e jantares harmonizados, palestras com sommeliers e produtores renomados, além do já tradicional Wine Festival, realizado no sábado (02), ao ar livre, com mais de 300 rótulos de diversos países, música ao vivo, jazz e DJs, em um cenário elegante e descontraído à beira da piscina.

A abertura do evento, na sexta-feira (1º), contará com um jantar harmonizado exclusivo, acompanhado por apresentação ao vivo de violino e saxofone e um menu autoral que celebra os sabores do Cerrado e as influências culturais do Planalto Central.

O pacote inclui duas diárias em apartamento Luxo Premium para dois adultos, com café da manhã, mimos de boas-vindas e participação em todas as experiências programadas. O evento é exclusivo para maiores de 18 anos, e as reservas antecipadas contam com condições especiais de pagamento: 5% de desconto no PIX ou parcelamento em até 6x sem juros no cartão de crédito.

Entre os parceiros confirmados estão nomes como Vinícola Brasília, Casa Ouro, Del Maipo, Porto Cave, My Winery, Vinoteca, AUCA, La Baiuca, Bendita Madre, Villa Triacca, além da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS) e a curadoria da H3 Eventos.

As vagas são limitadas. Para quem busca uma experiência única de hospedagem, vinho, gastronomia e cultura, o Wine Weekend é o destino certo.

📍 Castro’s Park Hotel – Av. República do Líbano, 1520 – Setor Oeste – Goiânia/GO

📞 (62) 3096-2020

🌐 www.castrospark.com.br