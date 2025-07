Divulgada lista de celulares que terão internet gratuita a partir de 31 de julho

Smartphones compatíveis não exigem antenas extras, aplicativos ou chips adicionais para usufruir do serviço

Magno Oliver - 31 de julho de 2025

Antenas de telefonia e internet. (Foto: Agência Brasil)

A partir de 31 de julho de 2025, a Starlink, empresa de Elon Musk, ofertará internet gratuita via satélite para um grupo específico de smartphones compatíveis.

Em nota divulgada pela empresa, alguns modelos de smartphones receberão acesso gratuito à internet via satélite. A plataforma explica que tudo rodará sem a necessidade de instalar aplicativos, chips ou algum tipo de antena especial.

Assim, o boletim explica que o serviço funcionará quando o celular estiver fora da área de cobertura convencional de sua rede móvel de acesso. Quando seu sinal na torre terrestre sumir, ela entra em ação.

Estando nessa condição, o dispositivo se conecta automaticamente à rede de satélites da Starlink, com um ícone diferenciado de satélite na barra de status indicando uso da conexão.

Divulgada lista de celulares que terão internet gratuita a partir de 31 de julho

Assim que você ficar sem sinal de torre terrestre, o smartphone habilitado recorre à rede Starlink por meio da infraestrutura da operadora T-Mobile.

Em conexão automática, é possível fazer chamadas, alertas de emergência, enviar e receber mensagens de texto SMS e compartilhar localização em tempo real.

A fase gratuita ainda prevê liberação gradual de recursos como uso de dados de voz, voz via aplicativo VoIP ou navegação na internet até o final de 2025.

Assim, a lista oficial inclui 54 modelos, abrangendo dispositivos recentes das principais marcas presentes no mercado atualmente:

Apple (todos os modelos a partir do iPhone 13)

iPhone 13

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Google (Pixel 9 series)

Pixel 9, Pixel 9a

Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

Motorola (modelos de 2024 e 2025)

Moto razr 2024, razr+ 2024

Moto razr 2025, razr+ 2025, razr Ultra 2025

Moto edge 2025

Moto g 5G 2025, G power 5G 2025, G stylus 5G 2024, G power 5G 2024

Samsung

Série Galaxy A: A14, A15 5G, A16 5G SE, A25 SE, A35, A36 SE, A53, A54, A56 5G SE

Linha Galaxy S: S21 (todas as variantes), S22, S23, S24, S25 (incluindo FE, Plus, Ultra e Edge onde aplicável)

Série dobrável Z: Z Flip3, Flip4, Flip5, Flip6, Flip7; Z Fold3, Fold4, Fold5, Fold6, Fold7

Galaxy XCover6 Pro e XCover7 Pro (algumas variantes)

T‑Mobile

T-Mobile REVVL 7 5G

T-Mobile REVVL 7 Pro 5G

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!