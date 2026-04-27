Quem guarda uma nota de R$ 5 como essa pode ter direito a receber R$ 400

Cédula de R$ 5 com detalhe raro pode atrair colecionadores e alcançar valor muito acima do número impresso

Gabriel Yuri Souto - 27 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Uma simples nota de R$ 5 esquecida na carteira pode valer muito mais do que parece. Isso porque alguns modelos específicos despertam interesse no mercado da numismática, área voltada ao estudo e colecionismo de moedas, medalhas e cédulas.

Entre os exemplos que chamam atenção está a nota de R$ 5 com um asterisco ao lado da numeração de série. Esse pequeno detalhe, localizado na parte inferior da cédula, pode indicar uma emissão especial ou de substituição, o que torna o item mais raro.

O que faz uma nota de R$ 5 valer mais

No mercado de colecionadores, o valor de uma cédula não depende apenas do número impresso nela. Pelo contrário, fatores como raridade, estado de conservação, tiragem, erros de impressão e detalhes incomuns influenciam diretamente no preço.

Nesse caso, a presença do asterisco aumenta o interesse pela nota. Além disso, quanto melhor estiver a conservação, maior tende a ser o valor oferecido por colecionadores.

Por isso, uma nota rara de R$ 5 pode ultrapassar R$ 400 em negociações, especialmente quando apresenta características difíceis de encontrar.

Como saber se a nota pode ser rara

Antes de gastar uma cédula antiga, vale observar alguns detalhes. Primeiramente, confira se há símbolos incomuns perto da numeração. Depois, analise se existe erro de impressão, desalinhamento ou sequência numérica diferente.

Além disso, mantenha a nota bem conservada, sem rasgos, manchas ou dobras excessivas. Afinal, o estado físico pesa bastante na avaliação.

Caso encontre uma possível raridade, o ideal é buscar avaliação em lojas de numismática, associações especializadas, leilões ou grupos de colecionadores. Assim, fica mais fácil entender o valor real da peça e evitar negociações abaixo do mercado.

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