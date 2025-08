6 pesque-pagues na Grande Goiânia para relaxar e fugir do estresse

Se a correria diária te cansa, descubra esses locais onde linhas viram descanso e natureza vira remédio para a mente

Anna Júlia Steckelberg - 01 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Imagine trocar o som do celular pelo som da água, trocar notificações por brisas e trocar a pressa por paciência. A Grande Goiânia oferece refúgios ideais para desconectar do estresse: pesque-pagues que unem pesca, trilhas, piscinas e espaço ao ar livre.

Este roteiro apresenta seis lugares confiáveis, com avaliações públicas à vista, para quem quer relaxar sem sair da região.

1. Três Ilhas Acqua Park

O Três Ilhas, localizado em São Carlos (Goiânia), combina pesca esportiva, com devolução dos peixes ao lago, e parque aquático estruturado, com lagoas, píeres de mármore e áreas para famílias.

Há duas lagoas, sendo a maior com cerca de 23 mil m². O espaço oferece restaurante, bar e piscinas com tobogãs, ideal para relaxar com criança ou em casal.

2. Clube de Lazer e Pesca Engenho Velho

Embora menos divulgado online, o Engenho Velho é elogiado por moradores da região por oferecer estrutura simples com lago, sombra, pesca e área de lazer em meio ao verde.

A combinação de natureza e tranquilidade o torna opção autêntica para quem busca um ambiente menos comercial e mais acolhedor.

3. Pesque e Pague Esmeralda

O Esmeralda é apontado por frequentadores como refúgio silencioso, com peixes bem cuidados e atendimento familiar.

Clientes destacam os preços acessíveis da entrada e boa qualidade na comida da beira do lago. Ideal para quem quer tranquilidade sem pagar muito.

4. Clube de Pesca Lago Verde

O Lago Verde oferece pesca em ambiente arborizado, com estrutura para piquenique e quiosques para churrasco.

Frequentadores mencionam atendimento simpático e espaço agradável para passar horas sem pressa.

5. 100Spin Pesca e Bar

Localizado em Trindade e também em Guapó, o 100Spin combina pesca, piscinas, bar e restaurante. Algumas avaliações elogiam o visual do lago e opções de lazer.

Se estiver disposto a conferir a estrutura com cautela, pode funcionar!

6. Pesque‑Pague Tião Mandioca

Na região metropolitana de Goiânia, Tião Mandioca é conhecido por pescadores que preferem espaço calmo, preço moderado e atendimento caseiro.

O local recebe elogios mesclados: mistura diversão com acolhimento e encanto rural sem frufru.

