Locais para comer barca de sanduíche na Grande Goiânia

Gabriella Pinheiro - 02 de agosto de 2025

YES BURGER. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Além da barca de açaí, outra opção do mesmo segmento vem conquistando alguns estabelecimentos da Grande Goiânia: as barcas de sanduíche.

Em diferentes regiões, os comércios dispõem de combos de lanche, com acompanhamentos que podem ser escolhidos pelos próprios clientes, além de oferecerem entrega.

1. Yes Burger

Referência na área, o Yes Burger, em Goiânia, oferece vários modelos de barcas de sanduíche para quem quer aproveitar esse tipo de refeição na Grande Goiânia.

Junto com os lanches, a barca ainda conta com batatas fritas recheadas com cheddar e bacon, além de outras opções de acompanhamentos, como anéis de cebola.

O ambiente fica localizado na Rua 260, no Setor Leste Universitário. É possível fazer pedidos via delivery no iFood ou presencialmente.

2. Black Burguer

Outro ponto que também dispõe do mesmo produto é o Black Burguer, localizado na Avenida Planície, na Vila Itatiaia, em Goiânia. Por lá, os pedidos podem ser feitos via WhatsApp (62) 99298-3052 ou diretamente no estabelecimento, das 18h30 às 23h15.

É possível encomendar uma Black Box, com modelos variados, que vêm com dois sanduíches, batatas e, a depender da opção, outros acompanhamentos, como unidades de queijo gouda empanado ou anéis de cebola.

3. Stack On Burguer

Por fim, no Aparecida Shopping, no piso 2, há o Stack On Burguer. O local oferece a “The Best Box”, que vem com dois hambúrgueres — da preferência do cliente —, porção de batata recheada com cheddar, catupiry e bacon, além de porção de onions e uma Coca-Cola de 1L.

Os interessados podem fazer pedidos via delivery por meio do WhatsApp (62) 98499-2621.

