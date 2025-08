Além do morango do amor: 6 iguarias que conquistaram os brasileiros nos últimos tempos

Comidas viram celebridades: têm nome, fãs e até versões autorais que ganharam as redes e transformaram delícias em ícones nacionais momentâneos.

Magno Oliver - 04 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Sushmee Payeng)

Morango do amor, pudim no copo, doce com pistache, de tempos em tempos, uma nova sobremesa ou prato popular caem no gosto dos brasileiros e toma conta das redes sociais.

É assim que nascem as chamadas “comidas da moda”, são aquelas iguarias que viram febre do nada, ganham fama nos vídeos curtos e arrastam multidões para feiras, cafeterias ou barraquinhas de rua.

A moda da vez é o morango do amor, mas para que ele caísse no gosto da população hoje, outras sobremesas e pratos vieram antes a passar pela febre das comidas da moda. Relembre algumas delas:

1. Paletas Mexicanas Recheadas

Elas foram febre alguns anos anteriores e depois o hype passou. Assim, a paleta mexicana era mais grossa que o picolé tradicional e conquistou os brasileiros por ser recheada e refrescante. Muita gente até montou franquias de vendas, mas o sucesso foi passageiro. Por fim, sabores como morango com leite condensado e chocolate com brownie lideraram a preferência nacional.

2. Churros Recheado no Copo

O churros recheado no copo também teve o seu auge em alguns anos. Assim, essa releitura do tradicional churros raiz traz a massa crocante bem servida em um copo, com recheio de doce de leite, Nutella ou leite ninho. Vai a gosto do freguês e o formato facilita o consumo, atraindo pelo visual “instagramável”.

3. Morango do Amor com Chocolate

O clássico morango com calda de açúcar vermelha ganhou uma repaginada irresistível: mergulhado em chocolate ao leite ou branco, com casquinha crocante. A versão viralizou com vídeos em câmera lenta mostrando a mordida perfeita. Assim, não parou por aí, a moda inspirou até a criação da iguaria com outras frutas, como abacaxi, uva e até a tradicional maçã.

4. Bento Cake

Pequenos no tamanho, mas gigantes na personalidade, carisma e criatividade. Assim, os Bento Cakes, ou “bolinhos coreanos”, são mini bolinhos decorados com frases engraçadas, fofas ou irônicas que caíram no gosto dos brasileiros em anos passados. A estética era um bolo minimalista, com chantilly colorido e diâmetro de cerca de 10 cm que conquistou o Brasil como uma espécie de presente personalizado. Surgiram na Coreia do Sul e viralizaram por sua aparência divertida e pelas mensagens engraçadas.

5. Copos da Felicidade

Gostosos, robustos e fizeram muito sucesso alguns anos atrás. Assim, essa sobremesa em camadas de copo de plástico virou sinônimo de exagero do bom. Montado em copos transparentes grandes de 300 ml ou mais, o Copo da Felicidade ia brigadeiro, mousse, brownie, bolo esfarelado, frutas e várias coberturas a gosto do cliente. O efeito visual era bem chamativo e o sabor inigualável. Sobremesa ideal para aniversários, vendas por delivery e posts atrativos no Instagram.

6. Doces com Pistache

O pistache também teve sua febre no Brasil. Assim, se antes o pistache era apenas um ingrediente de sorvete ou confeitaria importada, recentemente ele reina em docerias brasileiras. Bombons, brigadeiros, tortas e até pavês agora estão usando creme de pistache, conhecido pela cor verde e sabor delicado. O ingrediente ganhou status gourmet e conquistou o público disposto a pagar mais por sofisticação e novidade. Sabor excêntrico e preço com fama de salgado.

