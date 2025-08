Hugo Calderano comemora título em Foz do Iguaçu, o 4º da temporada

Na semana anterior, carioca já havia sido campeão em Buenos Aires

Da Agência Brasil - 04 de agosto de 2025

Hugo Calderano durante competição em Foz do Iguaçu. (Foto: Paulo Lisboa/Brazil Photo Press/Folhapress)

Atual número 3 do mundo, o mesatenista brasileiro Hugo Calderano faturou o quarto título da temporada na noite do último domingo (3), no WTT Contender de Foz do Iguaçu, no Paraná, duas semanas após ter conquistado o WTT Contender em Buenos Aires (Argentina).

Único sul-americano entre os 50 primeiros no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês), Calderano levantou a taça em Foz do Iguaçu após derrotar o alemão Benedikt Duka (12º do mundo) por 4 sets a 3 (parciais de 11-7, 11-7, 9-11, 11-8, 9-11, 10-12 e 11-8).

Horas antes, o carioca já havia atropelado o sul-coreano OH Junsung (20º) por 3 sets a 0 (11-5, 11-4 e 11-5), garantindo a classificação à decisão do título.

Na tarde desta segunda-feira (4), o atleta de 29 anos compartilhou em postagem nas redes sociais sua emoção de ganhar um título em casa.

Neste ano, Calderano avançou a cinco finais e ganhou quatro delas. Em abril, tornou-se o primeiro jogador das Américas ao conquistar o título da Copa do Mundo ITTF em Macau (China). Na ocasião, o brasileiro venceu o anfitrião Lin Shindong, número do mundo.

No mês seguinte, Calderano chegou à final do Mundial de tênis de mesa em Doha (Catar), mas foi superado pelo chinês Wang Chuquin, número 2 do ranking, e acabou com o vice-campeonato. O carioca voltou a brilhar em 22 de junho, ao faturar o título do WTT Star Contender em Liubliana (Eslovênia), no dia em que completou 29 anos.

A decisão foi em clima de revanche: Calderano levou a melhor sobre o Felix Lebrun, número 6 do mundo, que o havia derrotado na disputa do bronze olímpico nos Jogos de Paris. No último dia 27, Calderano levantou a taça do WTT Contender Buenos Aires, ao despachar o japonês Oikawa Mizuki (106º).

O próximo compromisso do mesatenista brasileiro será o WTT Europe Smash – competição similar ao Grand Slam no tênis por distribuir maior número de pontos – entre os dias 14 e 24 de agosto, na Suécia.

A competição reunirá os melhores mesatenistas do ranking. Calderano competirá na disputa individual e nas duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi, com quem conquistou semana passada o título de duplas mistas, em Buenos Aires.