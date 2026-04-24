Pipoquinha de quiabo: tira-gosto crocante e delicioso para servir diferente quando receber visitas em casa

Crocante por fora, macio por dentro e sem baba: essa versão pode mudar completamente sua opinião sobre o ingrediente

Daniella Bruno - 24 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/ Danieleporai)

Presente na culinária brasileira, o quiabo divide opiniões. Enquanto alguns evitam por causa da textura característica, outros defendem o ingrediente como versátil e cheio de sabor quando preparado corretamente.

Nesse cenário, técnicas de preparo fazem toda a diferença. Ao apostar em empanamento e fritura adequada, o quiabo ganha uma nova identidade — crocante, sequinho e ideal até para quem não costuma consumir.

É assim que o quiabo empanado se destaca como um petisco surpreendente.

Preparo começa com corte e tempero correto

Antes de tudo, organize os ingredientes principais:

1 bandeja de quiabo

1 colher (sopa) de tempero de alho e sal

Em seguida, corte os quiabos em rodelas mais grossas, com cerca de um dedo de largura. Esse detalhe ajuda a manter a estrutura durante a fritura.

Depois disso, tempere bem com alho e sal, garantindo que o sabor penetre em cada pedaço.

Massa e empanamento garantem crocância

Agora, separe os ingredientes da massa:

2 ovos

1 xícara de leite

1 colher (chá) de sal

1 xícara de farinha de trigo (adicionada aos poucos)

1/4 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

1/2 xícara de amido de milho

Misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea e levemente cremosa. Em seguida, mergulhe os pedaços de quiabo nessa mistura, garantindo que fiquem bem envolvidos.

Logo depois, passe para a etapa de empanamento final:

Farinha Panko

Amido de milho (para finalizar)

Primeiro, envolva os quiabos na farinha Panko. Em seguida, finalize com uma camada de amido de milho. Esse processo é essencial para deixar o resultado mais sequinho e crocante.

Fritura no ponto certo faz toda a diferença

Com o empanamento pronto, aqueça o óleo:

Óleo suficiente para fritura

Certifique-se de que o óleo esteja bem quente antes de iniciar. Assim, o quiabo frita rapidamente, sem absorver excesso de gordura.

Coloque os pedaços aos poucos e frite até ficarem bem dourados. Em seguida, retire e deixe escorrer em papel-toalha.

Resultado surpreende até quem não gosta

Ao final, o quiabo empanado surpreende pela textura. A casquinha crocante contrasta com o interior macio, enquanto o preparo reduz significativamente a “baba” que costuma incomodar.

Além disso, a receita se torna uma ótima opção de petisco ou acompanhamento. Simples de fazer, ela mostra como pequenas técnicas podem transformar completamente um ingrediente.

Assim, até quem costuma evitar o quiabo pode se surpreender — e até mudar de opinião.

Veja como fazer no vídeo completo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Pablo Figueiredo | Receitas (@pablofigueiredoc)

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