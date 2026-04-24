Pipoquinha de quiabo: tira-gosto crocante e delicioso para servir diferente quando receber visitas em casa
Crocante por fora, macio por dentro e sem baba: essa versão pode mudar completamente sua opinião sobre o ingrediente
Presente na culinária brasileira, o quiabo divide opiniões. Enquanto alguns evitam por causa da textura característica, outros defendem o ingrediente como versátil e cheio de sabor quando preparado corretamente.
Nesse cenário, técnicas de preparo fazem toda a diferença. Ao apostar em empanamento e fritura adequada, o quiabo ganha uma nova identidade — crocante, sequinho e ideal até para quem não costuma consumir.
É assim que o quiabo empanado se destaca como um petisco surpreendente.
Preparo começa com corte e tempero correto
Antes de tudo, organize os ingredientes principais:
- 1 bandeja de quiabo
- 1 colher (sopa) de tempero de alho e sal
Em seguida, corte os quiabos em rodelas mais grossas, com cerca de um dedo de largura. Esse detalhe ajuda a manter a estrutura durante a fritura.
Depois disso, tempere bem com alho e sal, garantindo que o sabor penetre em cada pedaço.
Massa e empanamento garantem crocância
Agora, separe os ingredientes da massa:
- 2 ovos
- 1 xícara de leite
- 1 colher (chá) de sal
- 1 xícara de farinha de trigo (adicionada aos poucos)
- 1/4 colher (chá) de bicarbonato de sódio
- 1 pitada de sal
- 1/2 xícara de amido de milho
Misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea e levemente cremosa. Em seguida, mergulhe os pedaços de quiabo nessa mistura, garantindo que fiquem bem envolvidos.
Logo depois, passe para a etapa de empanamento final:
- Farinha Panko
- Amido de milho (para finalizar)
Primeiro, envolva os quiabos na farinha Panko. Em seguida, finalize com uma camada de amido de milho. Esse processo é essencial para deixar o resultado mais sequinho e crocante.
Fritura no ponto certo faz toda a diferença
Com o empanamento pronto, aqueça o óleo:
- Óleo suficiente para fritura
Certifique-se de que o óleo esteja bem quente antes de iniciar. Assim, o quiabo frita rapidamente, sem absorver excesso de gordura.
Coloque os pedaços aos poucos e frite até ficarem bem dourados. Em seguida, retire e deixe escorrer em papel-toalha.
Resultado surpreende até quem não gosta
Ao final, o quiabo empanado surpreende pela textura. A casquinha crocante contrasta com o interior macio, enquanto o preparo reduz significativamente a “baba” que costuma incomodar.
Além disso, a receita se torna uma ótima opção de petisco ou acompanhamento. Simples de fazer, ela mostra como pequenas técnicas podem transformar completamente um ingrediente.
Assim, até quem costuma evitar o quiabo pode se surpreender — e até mudar de opinião.
Veja como fazer no vídeo completo!
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