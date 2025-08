iFood anuncia investimento bilionário e mais de 1 mil contratações até 2026

Empresa supera pela terceira vez seguida a marca de R$ 10 bilhões em aportes no país

Samuel Leão - 05 de agosto de 2025

Anúncio aconteceu durante o evento iFood MOVE 2025. (Foto: Divulgação)

O iFood vai investir R$ 17 bilhões no Brasil até março de 2026 e contratar 1.100 novos funcionários, sendo a maioria para o setor de tecnologia. O anúncio foi feito durante o evento iFood MOVE 2025 nesta terça-feira (05), que acontece em São Paulo.

Com esse plano, a empresa supera pela terceira vez seguida a marca de R$ 10 bilhões em aportes no país, e promete movimentar a economia com ações voltadas para marketing, inovação, crédito a parceiros e melhorias na operação de entregas.

Crescimento e impacto direto na economia

Segundo dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), as atividades do iFood já representam 0,64% do PIB nacional, com R$ 140 bilhões movimentados e mais de 1 milhão de postos de trabalho gerados.

A expectativa é que os entregadores recebam até R$ 5,2 bilhões em repasses no próximo ano fiscal, com ganhos entre 1,8x e 4,1x acima do salário mínimo para quem trabalha mais de 90h/mês.

Além disso, os pequenos restaurantes parceiros também devem crescer mais do que a média do setor, gerando empregos e novos clientes. A empresa já contratou 500 pessoas neste ano e abrirá outras 600 vagas até março do ano que vem.

Uma pauta ainda pleiteada pela empresa, segundo o CEO Diego Barreto, é regularizar a previdência para os entregadores, garantindo a aposentadoria aos parceiros para proporcionar longevidade à relação de trabalho.