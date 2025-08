Forma correta de manter a máquina de lavar roupas limpa e sem mau cheiro

Um jeito de pôr fim a esse problema viralizou nas redes sociais e trouxe alegria a quem só tinha dor de cabeça com isso

Magno Oliver - 06 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Razeck)

Todo mundo sabe que manter a máquina de lavar roupas limpa e sem mau cheiro é essencial para garantir higiene, desempenho e durabilidade dos componentes do eletrodoméstico.

Assim, com o uso diário, resíduos de sabão, amaciante e fiapos se acumulam em lugares estratégicos da máquina de lavar como o tambor, a borracha de vedação, o compartimento de detergente e os filtros.

Dessa forma, esses depósitos, aliados à umidade, favorecem a proliferação de mofo e bactérias, provocando cheiros desagradáveis nas roupas e no interior do equipamento.

Por isso, especialistas reforçam que é necessário adotar hábitos simples de limpeza periódica para prevenir esses problemas com um eletrodoméstico tão importante de um lar.

Forma correta de manter a máquina de lavar roupas limpa e sem mau cheiro

Já aconteceu de você colocar as roupas para lavar e perceber um cheiro estranho impregnado nas peças? Ou que começou a surgir um mau cheiro vindo da própria máquina de lavar? Você não está sozinho nessa.

Os técnicos em refrigeração e manutenção reforçam que a limpeza da máquina de lavar precisa acontecer uma vez ao mês. Assim, para fazer isso de forma eficiente, basta realizar um ciclo de manutenção com água quente, vinagre e bicarbonato de sódio.

Primeiro passo é encher a máquina com água quente no nível máximo, adicionar 1 litro de vinagre branco no compartimento do detergente. Assim, você vai incluir 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio no tambor e programar o ciclo mais longo de limpeza.

Por fim, você vai deixar a porta e o dispenser abertos até secarem naturalmente. Em seguida, pegue um pano seco e passe no interior do aparelho até secar completamente.

Caso ainda ocorra mau cheiro mesmo após essa limpeza completa, pode ser necessário assistência técnica para higienização interna ou substituição de vedação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!