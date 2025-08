6 perfumes da Wepink que são muito baratos e vão te deixar com cheiro de rica

Apesar dos boatos, marca tem conseguido se sobressair e promete impressionar quem adquire as fragrâncias

Gabriella Licia - 02 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/cottonbro studio)

Descobrir perfumes com cheiro sofisticado sem gastar rios de dinheiro é possível e 100% real com algumas marcas nacional. Você só precisar confiar um pouco mais nos produtos brasileiros.

E a WePink, empresa fundada por Virgínia Fonseca e Samara Pink, é uma das marcas que tem impressionado com a qualidade das fragrâncias.

Ao contrário de boatos, esses perfumes existem de verdade, estão no portfólio oficial da marca e realmente seguem inspirações de fragrâncias importadas, mantendo o preço acessível no Brasil.

Ficou curioso e quer saber, afinal, quais são esses modelos de perfumes super cheirosos? É simples! Basta confirir a lista de opções que deixamos a seguir!

1. WePink One Touch

Inspirado no Lancôme La Vie Est Belle, com abertura frutada (groselha preta, pera, framboesa), coração floral (jasmim, flor de laranjeira, íris) e fundo doce (amêndoa, patchouli, baunilha, praline). Aroma marcante e elegante por cerca de R$ 269,90 em lançamentos recentes.

2. WePink Infinity

Refrescante e doce, com notas cítricas e frutadas que evoluem para fundo com âmbar, patchouli, cedro e baunilha. Inspirado em fragrâncias como Egeo Dolce e até Fantasy da Britney Spears. Durável e com custo bem acessível.

3. WePink Obsessed

Versão nacional comparada ao Scandal, de Jean Paul Gaultier: cítrica e floral intensa no topo (mandarina, laranja sanguínea), corpo floral cremoso (gardênia, jasmim, mel) e base quente com musk e caramelo. Sensual e marcante, este é um dos perfumes que mais impressionm e custa aproximadamente R$ 269,90.

4. WePink Red (Red Mirage)

Sofisticado e inspirado no Baccarat Rouge 540, é floral oriental com frutas vermelhas, lírio-do-vale, patchouli e musk de carvalho. Muito elogiado por quem procura aroma de luxo por menos.

5. WePink Infinity Star

Doce e audacioso, com patchouli, cacau, cardamomo, bergamota e um toque de limão — reminiscente do Angel, da Thierry Mugler, mas em versão mais moderna e acessível

6. WePink Virginia Fonseca (VF Virginia Fonseca)

Autointitulado perfume da influenciadora, referenciado como similar ao L’Interdit da Givenchy, com notas frutadas (pêssego, fruta‑dragão), florais delicadas (flor de cerejeira, peônia) e base suave de sândalo e almíscar. Aroma elegante e feminina, leve e marcante.

E, claro: mais importante que o perfume é a energia que você emana. A confiança, a postura e a sensação de estar bem consigo mesma são os ingredientes mais poderosos para deixar qualquer aroma mais sofisticado.

