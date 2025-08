Truque simples, rápido e eficaz para preparar um almoço gostoso mesmo quando você está sem tempo

Mas calma: não estamos falando de arroz com tudo dentro ou do famoso macarrão na pressão. A proposta aqui é diferente

Gabriella Licia - 06 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/contabilizandoecozinhando )

Tem dias em que a fome bate forte, mas o tempo (e a paciência) são quase inexistentes. Nessas horas, a gente precisa de uma receita curinga: algo que seja saboroso, não suje a cozinha inteira e, de preferência, tenha cara de comida feita com carinho, mesmo que tenha ficado pronta em menos de 30 minutos.

É trazer um truque esperto, uma receita prática e com aquele toque criativo que faz parecer que você planejou tudo com antecedência, mesmo que tenha só jogado os ingredientes na panela e deixado a mágica acontecer.

E aí, ficou curioso para saber que passo a passo é esse, tão simples e delicioso? Então confira a receita que separamos abaixo e não seja mais refém do fast-food. Olha só!

Truque simples, rápido e eficaz para preparar um almoço gostoso mesmo quando você está sem tempo:

A verdade é que estamos falando de um fricassê rústico de frango com legumes incrível. E a melhor parte é que você precisará apenas de uma panela.

Essa receita é perfeita pra quando você tem sobras de frango (ou pode desfiar um peito em minutos), alguns legumes na geladeira e quer comer algo com cara de prato completo.

Basta refogar tudo em uma panela só, adicionar milho, creme de leite e temperinhos que você ama (orégano, páprica, curry e pimentas) e no final misturar um punhado de queijo. Sirva com uma torradinha ou arroz já pronto. Se preferir, pode ser sozinho mesmo e com batata palha. Não tem erro!

Fica cremoso, nutritivo, prático e parece que você passou horas cozinhando.

Ah, e o truque: usar um toque de limão no fim da cocção realça todos os sabores e dá frescor sem esforço.

