6 receitas típicas da culinária goiana que dão água na boca

Para quem ainda não conhece, experimentar esses pratos é quase um passeio pelo próprio coração do estado

Anna Júlia Steckelberg - 02 de agosto de 2025

Pamonha é uma das comidas mais tradicionais de Goiás (Foto: Captura/Youtube)

Quando o assunto é comida de verdade, daquelas que abraçam o estômago e o coração, a culinária goiana tem lugar de destaque. Rica em sabores, tradição e ingredientes regionais, ela carrega histórias de família, festas populares e a forte relação com a terra.

Quem já passou por Goiás sabe: é impossível visitar o estado e não se render aos aromas e sabores de seus pratos típicos, muitos deles, passados de geração em geração e preparados com um toque todo especial de afeto.

Com influência indígena, africana e portuguesa, a gastronomia goiana é uma mistura de texturas e temperos. O milho, o pequi, a guariroba, o frango caipira e o arroz estão entre os ingredientes mais presentes nos pratos da região.

A seguir, conheça seis receitas que são verdadeiros ícones da mesa goiana e que, só de pensar, já despertam o apetite.

1. Empadão goiano

O empadão goiano é, talvez, o prato mais emblemático da culinária local.

Com uma massa firme e dourada por fora, ele surpreende pelo recheio farto: frango, linguiça, queijo, guariroba e, às vezes, até palmito ou azeitona. É prato de festa e também de domingo em família.

2. Arroz com pequi

Outro destaque é o arroz com pequi, fruto típico do cerrado que divide opiniões, mas tem lugar cativo no coração dos goianos.

O aroma inconfundível do pequi toma conta da cozinha e quem gosta faz questão de defender sua tradição.

3. Galinhada

A galinhada é simples na aparência, mas complexa em sabor.

Feita com frango caipira, arroz e açafrão, ela costuma ser servida em grandes panelas, ideal para reunir gente em volta da mesa e manter a conversa animada enquanto o prato cozinha lentamente.

4. Pamonha

Já a pamonha aparece tanto em versões doces quanto salgadas.

A receita tradicional leva milho verde ralado, queijo e pode ser temperada com sal ou açúcar, embrulhada em palha e cozida até atingir o ponto cremoso. Em Goiás, a pamonhada, o evento de fazer pamonha, é quase um ritual familiar.

5. Doce de leite talhado

O doce de leite talhado é uma sobremesa simples e afetiva. Feito com leite coalhado e açúcar, é cozido até caramelizar.

Seu sabor lembra o interior e conquista pela textura irregular e o toque rústico.

6. Angu de milho

Por fim, o angu de milho, diferente da polenta, é mais ralo e tradicionalmente servido com molho vermelho, carne de porco ou frango.

É comum nas casas mais antigas e ainda presente nos almoços de muitas famílias goianas.

