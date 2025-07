Funcionários se juntaram para furtar loja agropecuária de Rio Verde; saiba detalhes

Quadrilha causou prejuízo de R$ 700 mil e foi desmantelada após operação conjunta das polícias Civil e Militar

Augusto Araújo - 30 de julho de 2025

Funcionários se juntaram para furtar loja agropecuária de Rio Verde. (Foto: Reprodução)

Uma ação criminosa articulada por ex-funcionários e um colaborador ainda em atividade resultou no furto de aproximadamente R$ 700 mil em equipamentos agrícolas de uma loja especializada em tecnologia do agronegócio, em Rio Verde, no sudoeste goiano.

O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira (29) e levou à prisão de quatro suspeitos em uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, com prisões no município em questão e também em Maurilândia.

De acordo com a gerente de vendas, ao chegar no trabalho, foi informada por um outro funcionário do desaparecimento de dezenas de peças armazenadas no estoque no dia anterior. No total, o prejuízo chegava à casa dos R$ 700 mil.

Ao questionar o segurança do estabelecimento, ele afirmou que dois ex-funcionários estiveram no local durante a madrugada e foram autorizados a entrar por ele. Porém, o trabalhador alegou pensar que a dupla ainda pertencia ao quadro da empresa.

Imagens de câmeras de segurança e mensagens de texto confirmaram a identidade dos suspeitos e mostraram que a ação foi previamente planejada.

Os dois suspeitos, inclusive, chegaram a oferecer dinheiro a um colaborador do estoque em troca da facilitação do furto.

Prisões em sequência

Após o registro da ocorrência, os policiais iniciaram uma força-tarefa para localizar os envolvidos.

A primeira prisão foi de um jovem, de 25 anos, encontrado por equipes da PM no bairro Primavera, em Rio Verde.

Em paralelo, a Polícia Civil identificou que outro suspeito, com a mesma idade, havia viajado para Maurilândia. Na casa da avó, ele foi localizado e preso em flagrante.

Este confessou o crime e indicou o paradeiro do restante dos equipamentos. A maior parte estava na carroceria da caminhonete dele usada no furto.

Ele também afirmou que um terceiro envolvido, de 27 anos, era o responsável por vender os materiais furtados e que foi ele quem incentivou a ação criminosa.

Receptador também foi preso

Com base nas informações, a polícia seguiu para o endereço deste último no Residencial Gameleira, em Rio Verde, e o encontrou em casa.

No porta-malas do carro dele, foram encontrados os demais equipamentos, avaliados em R$ 600 mil.

Por fim, a polícia também deteve o segurança, apontado como responsável por facilitar a entrada dos suspeitos na empresa durante a madrugada. Segundo a investigação, ele receberia R$ 20 mil pela participação.

Todos os suspeitos permanecem presos e à disposição da Justiça. A investigação segue para apurar se há mais envolvidos e se os crimes fazem parte de um esquema maior de revenda de peças agrícolas na região.

