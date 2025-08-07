O WhatsApp vai parar? Veja em qual dispositivo app vai dar adeus

Possível fim do app nativo gera debate sobre prioridade da Meta nos sistemas

Magno Oliver - 07 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação/WhatsApp)

O WhatsApp vai ganhar um upgrade em breve. Isso porque a Meta começou a aposentar o aplicativo nativo do WhatsApp para Windows para seguir um novo formato.

O mensageiro foi lançado com destaque pela empresa em agosto de 2022. O anúncio prometia alto desempenho, melhor integração ao sistema operacional da Microsoft e consumo com otimização de recursos.

No entanto, menos de três anos depois, a empresa optou por um novo caminho: está substituindo o aplicativo por uma versão mais empacotada do WhatsApp Web, um web wrapper construído sobre a tecnologia Microsoft Edge WebView2.

O web wrapper é um aplicativo que carrega uma versão web de um serviço dentro de uma janela específica, só que com aparência de aplicativo. Assim, ele não é realmente um programa independente, mas um navegador virtual disfarçado, em que você pode baixar e abrir como se fosse um programa nativo.

A mudança já aparece em versões beta mais recentes. Segundo sites especializados como Windows Latest, WABetaInfo e The Verge, deverá se tornar sistema padrão nas próximas atualizações.

A Meta ainda não confirmou oficialmente a data final da transição, mas o processo de substituição está em curso e parece não ter reversão.

Assim, o novo aplicativo nada mais é do que o WhatsApp Web rodando dentro de uma janela isolada.

Em termos técnicos, a experiência passa a depender do navegador embutido na estrutura do Windows 10 e 11. Isso reduz a complexidade de desenvolvimento para a Meta, que passa a manter apenas uma base de código para desktop e navegador.

A decisão traz vantagens logísticas, mas compromete a experiência do usuário. A interface perdeu a estética nativa do Windows, como o design Fluent e os elementos de integração ao sistema. Agora, tudo lembra um site comum, com menus simplificados e menos opções de personalização.

Além disso, notificações deixaram de funcionar de forma integrada com o sistema operacional. Elas agora aparecerão como alertas de navegador.

