Trocas para o jogo do Anápolis contra o Brusque pela Série C já estão liberadas; saiba detalhes

Duelo acontece no domingo (10), às 16h30, no Estádio Jonas Duarte

Paulo Roberto Belém - 07 de agosto de 2025

Torcida do Anápolis no Estádio Jonas Duarte. (Foto: clicanuto/AFC)

Domingo (10) é dia de jogo importante para o Anápolis, que recebe o Brusque pela Série C, precisando vencer para subir posições na tabela e fugir do rebaixamento. O duelo acontece às 16h30 no Estádio Jonas Duarte.

Para tal, os ingressos da Torcida Premiada já podem ser trocados, visando a forte presença dos apoiadores do Galo da Comarca para apoiar a equipe neste momento em que cada vitória é mais do que necessária.

Onde e quando trocar

Os tricolores devem procurar a bilheteria da arquibancada descoberta do estádio nesta quinta-feira (07) até às 18h, podendo também resgatar os bilhetes no Rápido do Anashopping até o mesmo horário.

As trocas continuam na sexta-feira (08) para os mesmos locais: das 08h às 18h no estádio e das 08h às 17h30 no Anashopping. O serviço dá uma pausa e só retornará no domingo, dia do jogo, das 12h30 às 15h30h somente no Jonas Duarte, uma hora antes do início da partida.

Para realizar a troca pelo Torcida Premiada, os torcedores do Galo precisam apresentar a certidão negativa do imóvel e um documento original do titular com foto para validar o procedimento. A certidão pode ser retirada pela internet, clicando aqui.

Máximo cuidado

Depois de ter emplacado duas vitórias consecutivas contra times de referência nacional e perder a última, o Anápolis perdeu a chance de estar mais próximo da zona de classificação do que dos lugares indesejáveis do fim da tabela.

Se ganhar da equipe catarinense, que vem de derrotas, vitória e empate, vai a 19 pontos, podendo figurar no meio dos clubes que disputam posição no meio do ranking da competição.

Em caso de derrota, aumenta as possibilidades de voltar para a Série D. Até um empate é dispensável pelo acirramento dos pontos em relação aos concorrentes próximos.

Contando com o jogo deste domingo, restam apenas quatro partidas para o término da primeira fase da terceirona. Depois do Brusque, em casa, restará para o Anápolis três partidas: Náutico e Londrina serão fora de casa. O jogo derradeiro é contra o Botafogo da Paraíba, em casa.

