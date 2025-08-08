Truques potentes para se livrar de vez do chulé do pé

Afinal, ninguém merece passar vergonha por causa de um probleminha tão tranquilo de resolver, não é mesmo?

Magno Oliver - 08 de agosto de 2025

Meias só devem ser usadas uma vez. (Foto: Lukas Horak/Pexels)

O chulé é um problema universal que atinge 4 em cada 10 brasileiros. Assim, esse mau cheiro que vem lá do fundo dos nossos pés é uma dor de cabeça mais comum do que a gente imagina.

Mesmo quem mantém bons hábitos de higiene corporal não se livra desse terrível problema de cheiro, principalmente em dias quentes ou com uso prolongado de calçados mais fechados.

Assim, quando o chulé se manifesta, causa um odor de várias intensidades, a depender do organismo de cada pessoa. E isso acontece por conta da proliferação de bactérias em contato com o suor. Essa ação compromete não apenas o bem-estar pessoal, mas também a convivência com pessoas mais próximas.

Especialistas explicam que a boa notícia é que o clássico problema de chulé forte tem solução e ainda por cima é caseira. Aliás, são várias soluções caseiras que você pode testar e evitar que ele volte.

A primeira delas é o escalda-pés com bicarbonato de sódio. Assim, ele ajuda a equilibrar o pH da pele e combate bactérias causadoras desse cheiro terrível. Para isso, basta misturar duas colheres em uma bacia com água morna e deixar os pés de molho por 15 minutos, diariamente por uma semana.

Tem também o truque do sal grosso com um pouco de bicarbonato dentro do seu sapato. O truque tem efeito rápido com os dois ingredientes misturados, colocados em saquinhos de tecido e colocados em cada par após o uso. Eles vão absorver a umidade e tirar todo o cheiro ruim impregnado lá dentro.

Outro truque caseiro que ajuda nessa batalha é o talco caseiro antisséptico. Assim, você vai misturar amido de milho com bicarbonato e algumas gotas de óleo essencial da sua preferência. Feito isso, você vai aplicar nos pés e dentro dos calçados. É importante também higienizar eles.

Outro queridinho da internet é a dica da borra de café nos pés, uma ação muito conhecida por suas propriedades na neutralização de odores fortes. Assim, você colocar um pouco dentro de uma meia velha e utilizar como um pequeno sachê que funciona tanto para calçado quanto para ambientes variados da casa.

