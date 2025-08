Conheça a cidade mais isolada do interior de Goiás que fica a quase 10h da capital

Quase esquecida no extremo Oeste do estado, Baliza chama atenção pela distância, tranquilidade e contato direto com a natureza

Isabella Valverde - 05 de agosto de 2025

Córrego das Perdizes. (Foto: Câmara Municipal de Vereadores de Baliza)

Localizada no extremo Oeste de Goiás, Baliza é considerada a cidade mais isolada do estado. Situada a aproximadamente 620 km de Goiânia, ela exige quase 10 horas de viagem de carro para ser alcançada, tornando-se a mais distante da capital goiana.

Com pouco mais de 5 mil habitantes, segundo o Censo de 2022, o município faz divisa com o estado do Mato Grosso e é separado da vizinha Aragarças apenas pelo Rio Araguaia.

Uma cidade pacata e esquecida no tempo

Fundada oficialmente em 1958, Baliza tem uma história ligada ao ciclo do ouro e à navegação fluvial. Durante o auge do transporte por rios, o município teve papel importante na economia local.

No entanto, com a expansão das rodovias e a descentralização comercial, Baliza acabou se tornando uma cidade pacata, quase esquecida no mapa de Goiás.

Hoje, é marcada por ruas tranquilas, comércio limitado e população que vive do funcionalismo público, agricultura familiar ou pecuária extensiva.

Ainda assim, é um local onde muitos moradores dizem não querer sair — justamente pelo sossego que oferece.

Como chegar a Baliza

Quem deseja conhecer a cidade deve se preparar para uma longa viagem. Saindo de Goiânia, o trajeto mais comum é:

1. GO-060 até Iporá, passando por cidades como Trindade e São Luís de Montes Belos;

2. Depois, seguir pela GO-174 até Diorama e Montes Claros de Goiás;

3. De lá, pegar a GO-194 em direção a Aragarças;

4. Em Aragarças, é possível atravessar o Rio Araguaia e chegar a Baliza pela GO-194.

O percurso total tem aproximadamente 620 km, com trechos de pista simples, estradas sem acostamento e alguns pontos de conservação irregular. Em épocas chuvosas, o trajeto pode se tornar ainda mais desafiador.

E se for de ônibus?

Não há linhas diretas de ônibus entre Goiânia e Baliza. O trajeto exige baldeações, geralmente via Iporá ou Aragarças, de onde partem vans, carros de aplicativo ou transporte local para a cidade vizinha.

O charme de viver isolado

Apesar da distância e das dificuldades logísticas, Baliza tem seu charme. É um lugar onde o tempo passa devagar, as noites são silenciosas e o céu é estrelado. Para quem busca se desconectar da correria urbana, o município é uma experiência singular.

A cidade também abriga trechos belíssimos do Rio Araguaia e é cercada por áreas de natureza ainda pouco exploradas — ideal para pescadores, aventureiros ou amantes do interior.

