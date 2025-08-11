Caoa prepara novidade que promete surpreender o mercado automobilístico

Montadora mantém uma operação consolidada no Brasil, com montagem local de diversos modelos em Anápolis

Gabriella Pinheiro - 11 de agosto de 2025

Fábrica da Caoa em Anápolis. (Foto: Divulgação/Caoa)

Em meio a rumores sobre uma possível separação entre as operações da CAOA e da Chery no Brasil, o Portal 6 procurou a montadora para apurar se as especulações eram, de fato, verdadeiras.

Os boatos sobre um rompimento ganharam força após algumas iniciativas dos chineses, como a implantação da Omoda & Jaecoo no Brasil, uma divisão da Chery International.

À reportagem, fontes ligadas à CAOA afirmaram que “não existe a menor possibilidade de separação” e que a parceria entre as duas marcas segue firme e forte.

Ainda, foi informado que os boatos são “completamente infundados” e que, muito em breve, mais novidades entre as empresas serão anunciadas. O grupo, porém, não entrou em detalhes sobre quais serão as próximas divulgações.

Vale destacar que a CAOA Chery mantém uma operação consolidada no Brasil, com montagem local de diversos modelos em Anápolis, além de uma estrutura própria de distribuição e atendimento.

A parceria entre as duas foi formalizada em 2017 e, desde então, ambas vêm ganhando força no segmento de SUVs e veículos eletrificados.

