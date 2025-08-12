99Food passa a funcionar em São Paulo com frete grátis e cupons de desconto

Estratégia busca atrair rapidamente novos parceiros e clientes em uma das regiões mais disputadas do país

Samuel Leão - 12 de agosto de 2025

Começou a operar nesta terça-feira (12), às 10h, o aplicativo de delivery 99Food em São Paulo e na região metropolitana. A empresa anunciou investimento de R$ 500 milhões na operação paulista ao longo deste ano, valor que representa metade do montante previsto para a implementação do serviço no Brasil em 2025.

A estreia vem acompanhada de ações promocionais agressivas. Entregadores que completarem 20 pedidos no dia receberão R$ 250, enquanto usuários terão direito a cinco cupons de frete grátis, totalizando R$ 99 em descontos. A estratégia busca atrair rapidamente novos parceiros e clientes em uma das regiões mais disputadas do país.

Assim como ocorreu quando chegou a Goiânia, a 99Food passará por períodos de testes nesta primeira semana, com ajustes no funcionamento e no tempo de entrega para garantir adaptação à nova praça. Segundo a empresa, essa etapa é essencial para calibrar a operação e oferecer mais estabilidade no serviço.

Para marcar a chegada, a 99Food também apostou em uma ação de marketing ousada: um “taxômetro gigante” projetado em prédios de São Paulo, simulando em tempo real quanto o iFood cobraria de restaurantes em taxas durante o dia. A iniciativa reforça a promessa de zero comissão no primeiro ano e mira empresários insatisfeitos com o modelo do rival.

Com a operação, a empresa — que pertence à gigante chinesa DiDi — entra de vez na disputa pelo mercado de delivery paulista, avaliado em bilhões de reais. Embora tenha começado na capital, a expectativa é que o impacto se espalhe para outras regiões do Brasil, inclusive Goiás, onde a concorrência também pode influenciar preços e benefícios para restaurantes e consumidores.

