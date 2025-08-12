99Food chega a São Paulo provocando iFood com ‘taxômetro gigante’ e promessa aos restaurantes

Embora a campanha tenha sido feita na capital paulista, disputa pode trazer reflexos em todo o país inclusive para empresários de Goiás onde a 99Food já está em atividade.

Samuel Leão - 12 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

A disputa entre aplicativos de delivery ganhou mais um capítulo em São Paulo. A 99Food, concorrente direta do iFood, instalou um “taxômetro gigante” em prédios da cidade para mostrar, em tempo real, quanto o rival cobraria de restaurantes em taxas durante o dia.

A ação, que faz parte da campanha “Respostas Bem Servidas”, também foi parar nas redes sociais, onde a empresa reforçou a promessa de zero comissão no primeiro ano para novos parceiros, além de preços iguais aos do salão e pagamento semanal sem custo de antecipação.

Segundo a 99Food, a iniciativa mira restaurantes insatisfeitos com as taxas do iFood e busca conquistar espaço em um mercado que movimenta bilhões no Brasil.

