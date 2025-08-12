O estado brasileiro onde os professores vão receber 13º, 14º, 15º, 16º e 17º salário
Pagamento extra será feito como gratificação por desempenho em avaliação nacional
Professores da rede estadual de Mato Grosso poderão receber até cinco salários extras ao longo do ano, chegando ao equivalente a 13º, 14º, 15º, 16º e 17º salários.
O benefício será concedido como gratificação por desempenho nas turmas participantes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).
O anúncio foi feito pelo governo estadual no último dia 06, durante o I Encontro dos Coordenadores, realizado em Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá.
Pelas novas regras, professores de Matemática e Língua Portuguesa do 2º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, além do 3º ano do Ensino Médio, poderão conquistar até o 16º e 17º salários, conforme os resultados obtidos nas provas.
Coordenadores pedagógicos dessas mesmas turmas também terão direito a gratificações equivalentes a até um 15º e 16º salário.
Os demais profissionais da educação continuarão recebendo a Gratificação por Resultado (GR) conforme as regras já existentes.
Segundo a Secretaria de Estado de Educação, as diretrizes detalhadas do programa serão publicadas oficialmente nos próximos dias.
