O estado brasileiro onde os professores vão receber 13º, 14º, 15º, 16º e 17º salário

Pagamento extra será feito como gratificação por desempenho em avaliação nacional

Pedro Ribeiro - 12 de agosto de 2025

Professores vão receber 13º, 14º, 15º, 16º e 17º salário. (Foto: Divulgação)

Professores da rede estadual de Mato Grosso poderão receber até cinco salários extras ao longo do ano, chegando ao equivalente a 13º, 14º, 15º, 16º e 17º salários.

O benefício será concedido como gratificação por desempenho nas turmas participantes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O anúncio foi feito pelo governo estadual no último dia 06, durante o I Encontro dos Coordenadores, realizado em Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá.

Pelas novas regras, professores de Matemática e Língua Portuguesa do 2º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, além do 3º ano do Ensino Médio, poderão conquistar até o 16º e 17º salários, conforme os resultados obtidos nas provas.

Coordenadores pedagógicos dessas mesmas turmas também terão direito a gratificações equivalentes a até um 15º e 16º salário.

Os demais profissionais da educação continuarão recebendo a Gratificação por Resultado (GR) conforme as regras já existentes.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação, as diretrizes detalhadas do programa serão publicadas oficialmente nos próximos dias.

