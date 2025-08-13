Apostadores de Goiânia levam bolada em Mega-Sena com prêmio de R$ 53 milhões

Montante para o próximo sorteio acumulou e está avaliado em R$ 53 milhões

Davi Galvão - 13 de agosto de 2025

Bilhete que o transformou em milionário foi feito pelo modo “surpresinha”, em que os números são escolhidos aleatoriamente pela lotérica. (Foto: Reprodução)

Nenhum participante conseguiu acertar as seis dezenas do último concurso da Mega-Sena de número 2900, realizado nesta terça-feira (12), arrecadando R$ 53 milhões.

Os números sorteados foram 33 – 50 – 54 – 55 – 59 – 60.

Apesar disso, duas apostas de Goiânia conseguiram cravar cinco números e abocanharam parte do montante, rendendo mais de R$ 80 mil.

Ambos os jogos foram feitos no formato simples, isto é, sem ser bolão, com cada vencedor lucrando a quantia de R$40.487,59.

Além disso, outra aposta no estado, dessa vez em Águas Lindas de Goiás, também rendeu a mesma quantia ao sortudo.

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2901, deve ser realizado nesta quinta-feira (14).

Como participar

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!