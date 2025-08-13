Apostadores de Goiânia levam bolada em Mega-Sena com prêmio de R$ 53 milhões

Montante para o próximo sorteio acumulou e está avaliado em R$ 53 milhões

Davi Galvão Davi Galvão -
Mega-Sena
Bilhete que o transformou em milionário foi feito pelo modo “surpresinha”, em que os números são escolhidos aleatoriamente pela lotérica. (Foto: Reprodução)

Nenhum participante conseguiu acertar as seis dezenas do último concurso da Mega-Sena de número 2900, realizado nesta terça-feira (12), arrecadando R$ 53 milhões.

Os números sorteados foram  33 – 50 – 54 – 55 – 59 – 60.

Apesar disso, duas apostas de Goiânia conseguiram cravar cinco números e abocanharam parte do montante, rendendo mais de R$ 80 mil.

Ambos os jogos foram feitos no formato simples, isto é, sem ser bolão, com cada vencedor lucrando a quantia de R$40.487,59.

Além disso, outra aposta no estado, dessa vez em Águas Lindas de Goiás, também rendeu a mesma quantia ao sortudo.

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2901, deve ser realizado nesta quinta-feira (14).

Como participar

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias