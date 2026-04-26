Homem é condenado a mais de 25 anos por morte brutal de torcedor rival em Aparecida de Goiânia

Crime ocorreu após partida entre Vila Nova e Goiás, em 2024, e teve motivação ligada à rivalidade entre torcidas organizadas

Isabella Valverde - 26 de abril de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels)

Um homem denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) foi condenado a mais de 25 anos de prisão por participação no assassinato de um integrante de torcida rival, em Aparecida de Goiânia.

Rodrigo Silva dos Santos recebeu pena de 25 anos e 4 meses de reclusão, além de 1 ano de detenção, pagamento de multa e indenização equivalente a dez salários mínimos à família da vítima. Ele foi responsabilizado por homicídio qualificado, corrupção de menor e posse irregular de arma de fogo.

Segundo a acusação, o crime aconteceu na noite de 13 de outubro de 2024, no Setor Mansões Paraíso. Rodrigo teria atuado ao lado de um adolescente e outros envolvidos ainda não identificados em uma emboscada contra integrantes da Torcida Esquadrão Vilanovense.

A vítima, Karlos Eduardo Souza Pires, estava em um bar com amigos assistindo ao clássico entre Vila Nova e Goiás. Após a partida, o grupo foi surpreendido nas proximidades do anel viário por membros ligados à torcida organizada rival.

Durante o ataque, Karlos não conseguiu escapar e acabou agredido até a morte com socos, chutes, pauladas e golpes de barra de ferro. Conforme apontado no processo, ele foi espancado mesmo após cair no chão.

Ao analisar o caso, o Conselho de Sentença reconheceu que o homicídio foi motivado por rivalidade entre torcidas, classificando o motivo como torpe. Também foram consideradas as circunstâncias de crueldade e o fato de a vítima ter sido atacada sem chances de defesa.

Rodrigo já estava preso preventivamente e seguirá detido. A Justiça também negou o direito de recorrer da sentença em liberdade.

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