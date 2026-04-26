Jovem de 19 anos é assassinada em festa pública em Goiás

Suspeito teria confessado o crime e indicado que não aceitava o fim do relacionamento com a vítima

Da Redação - 26 de abril de 2026

Maria Emília chegou a ser socorrida, mas acabou não resistindo. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 19 anos, morreu após ser atacada a facadas durante uma festa pública realizada na noite deste sábado (25), em Vila Boa, no Entorno do Distrito Federal (DF).

O crime aconteceu em meio à multidão, durante um evento promovido pela prefeitura da cidade. Segundo informações da Polícia Militar (PM), um homem teria atacado duas pessoas com uma faca no local.

Além da jovem, identificada como Maria Emília, um rapaz que tentou defendê-la também acabou ferido. As duas vítimas foram socorridas por equipes de emergência e encaminhadas para atendimento médico.

Devido a gravidade dos ferimentos, a jovem acabou não resistiu. Já o rapaz precisou ser transferido e passou por cirurgia.

Após o ataque, o suspeito foi contido por pessoas que estavam na festa até a chegada da polícia. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.

O homem teria confessado o crime e indicado que não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. A motivação, porém, ainda será investigada oficialmente.

A Prefeitura de Vila Boa divulgou nota de pesar, lamentou a morte da jovem e classificou o crime como cruel.

“Neste momento de dor e indignação, unimo-nos em solidariedade à família, desejando força para enfrentar essa perda irreparável. Que sua memória permaneça viva como símbolo de amor, e que a justiça prevaleça diante de tamanha crueldade”, lamentou a prefeitura em uma publicação nas redes.

Mesmo após a tragédia, a gestão informou que a programação do evento seria mantida por questões contratuais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!