Google abre inscrições para cursos gratuitos e totalmente a distância

Se você busca atualização profissional ou quer começar uma nova carreira, esta oportunidade é para você

Pedro Ribeiro - 13 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/ Pixabay)

Os cursos gratuitos oferecidos pelo Google são uma excelente chance para quem quer aprender sem sair de casa.

Se você busca atualização profissional ou quer começar uma nova carreira, esta oportunidade é para você.

Em 2025, com o mercado cada vez mais digital, ter qualificações reconhecidas é essencial — e os cursos gratuitos do Google vêm justamente para ajudar nisso.

Google abre inscrições para cursos gratuitos e totalmente a distância

Por meio do programa de Certificados Profissionais no Coursera, o Google disponibiliza 14 cursos gratuitos, totalmente online, com direito a certificado oficial. O foco é democratizar o acesso à educação e preparar você para o mercado de trabalho atual, especialmente nas áreas de tecnologia, marketing e produtividade. Tudo isso faz parte do projeto global Grow with Google, que tem como objetivo ajudar pessoas de qualquer lugar do mundo a evoluir profissionalmente.

Quais são os cursos gratuitos disponíveis?

Os cursos gratuitos do Google cobrem temas variados, desde o básico até conteúdos que já dão um diferencial no currículo. Alguns dos mais procurados incluem:

Marketing Digital e E-commerce : aprenda SEO, redes sociais e estratégias de vendas online.

Fundamentos de Inteligência Artificial (IA) : entenda os conceitos básicos e as aplicações da IA.

Análise de Dados : saiba como interpretar dados para gerar insights valiosos.

Cibersegurança : aprenda a proteger sistemas e dados contra ameaças digitais.

Gerenciamento de Projetos : descubra técnicas para liderar equipes e organizar trabalhos.

Suporte de TI : conheça os fundamentos para atuar com tecnologia da informação.

Design UX : entenda como criar experiências digitais centradas no usuário.

Noções básicas de prompting : aprenda a interagir com ferramentas de IA generativa.

IA generativa para educadores : saiba como aplicar IA na educação.

Faça a IA trabalhar para você : veja como usar a inteligência artificial no dia a dia.

Expanda seus negócios com IA : descubra estratégias para crescer com automação e dados.

Crie e melhore seu site : aprenda a montar e otimizar sua presença digital.

Obtenha materiais de marketing para o seu negócio : crie anúncios e conteúdos usando ferramentas gratuitas.

Seja encontrado na Pesquisa Google e no Maps: aprenda a destacar sua empresa nas plataformas do Google.

Por que esses cursos gratuitos são importantes para você?

A transformação digital é uma realidade que exige atualização constante. Até 2025, cerca de metade dos profissionais precisarão adquirir novas habilidades para continuar relevantes no mercado. Os cursos gratuitos do Google são criados para atender exatamente a essa necessidade. Com uma metodologia prática e conteúdos atuais, você desenvolve competências valorizadas, como marketing digital, pensamento analítico, uso de IA e segurança digital.

Além disso, os certificados oficiais ajudam a valorizar seu currículo. Você pode adicioná-los ao LinkedIn, portfólio ou enviar diretamente para recrutadores, aumentando suas chances de conseguir uma vaga ou um novo projeto.

Como se inscrever nos cursos gratuitos do Google?

Para participar, basta ter acesso à internet e um cadastro no Coursera, plataforma onde os cursos são oferecidos. A inscrição é simples e rápida, e você pode estudar no seu ritmo, de onde estiver. Vale lembrar que esses cursos são ideais para iniciantes, mas também para quem deseja se atualizar em áreas específicas.

Não perca essa oportunidade de investir no seu futuro sem gastar nada. Aproveite os cursos gratuitos do Google para ampliar seus conhecimentos, conquistar novas habilidades e se destacar no mercado de trabalho cada vez mais competitivo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!