Jovens de Goiás com idade entre 18 e 34 anos podem ganhar viagem à China

Candidatos de instituições públicas e privadas devem preencher formulário considerando os critérios da seleção

Paulo Roberto Belém - 14 de agosto de 2025

Jovens se reunindo em uma praça. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Estão abertas as inscrições para o “Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário”, que vai selecionar estudantes de todas as regiões do Brasil que se destacam em iniciativas de empreendedorismo, inovação, pesquisa ou impacto social.

O recado é para goianos que têm entre 18 e 34 anos e com os estudos alimentando a rotina. Os inscritos irão concorrer, com outros do Centro-Oeste, a uma viagem, com todas as despesas pagas, para conhecer o ecossistema de empreendedorismo da China.

Para concorrer, é necessário realizar a inscrição no site do projeto, clicando aqui. Acessando o site do prêmio, os candidatos devem preencher o formulário, que ficará disponível até 15 de setembro.

Os requisitos para se candidatar é estar entre a idades citadas, podendo ser de instituições públicas ou privadas. Comprometimento acadêmico e resultados concretos serão considerados para a seleção.

Entre os critérios a serem observados estarão a capacidade de execução, inovação, raciocínio lógico e visão de futuro, além das notas dos candidatos. Ao todo, 15 finalistas serão selecionados em todo o País, e cinco serão os vencedores — um de cada região.

