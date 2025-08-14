Mabel e Caiado testam novo ônibus elétrico de Goiânia: “melhor que qualquer carro”

Em tom bem humorado, políticos apareceram em vídeo publicado nas redes sociais comemorando inauguração

Gabriella Pinheiro - 14 de agosto de 2025

Ronaldo Caiado e Sandro Mabel. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Um vídeo publicado no perfil de Instagram de Sandro Mabel (UB) nesta quinta-feira (14) chamou a atenção dos seguidores, ao mostrar o prefeito de Goiânia “pilotando” um ônibus ao lado de Ronaldo Caiado (UB).

Brincando, o governador de Goiás – que aparece sentado na cabine do motorista – afirma que está dirigindo o veículo elétrico, enquanto Sandro atua como “seu navegador”.

Na sequência, ele elogia as característica do transporte e chega a destacar que o veículo seria até mesmo melhor que outros automóveis.

“Isso aqui é melhor do que qualquer carro. […] Até o banco do motorista é uma cadeira de ar”, diz Ronaldo.

Sandro complementa ainda que os passageiros estariam muito bem acomodados, já que todos os ônibus são equipados com cadeiras confortáveis, ar condicionado, wi-fi, mas que teriam um risco.

“O perigo é a pessoa perder o ponto, vai distrair [devido aos atributos]”, brinca.

Entrega de estações

As imagens foram feitas no contexto da cerimônia de entrega das 19 estações revitalizadas do BRT Leste-Oeste, realizada na manhã desta quinta-feira (14).

Além das estações, que foram reformadas, também ocorreu a apresentação de 28 novos ônibus, sendo seis articulados elétricos com 23 metros de comprimento e 22 modelos Euro 6.

Tratado pela Prefeitura de Goiânia, com o apoio de Governo de Goiás, como uma das “prioridades políticas” da capital, o projeto de modernização do transporte coletivo da Região Metropolitana da cidade tem avançado e já conta com um investimento de R$ 2,1 bilhões.

Apostas

Além das entregas, a Prefeitura tem apostado na chamada “metronização do Eixo Anhanguera”, que visa proporcionar mais modernidade e melhorar a mobilidade no transporte coletivo de Goiânia.

O objetivo é reduzir o tempo de viagem dos usuários no trecho do BRT Leste-Oeste, entre o Terminal Novo Mundo e a Praça da Bíblia, usando a Inteligência Artificial (IA) para fazer a comunicação em tempo real entre os ônibus e os semáforos.

Com isso, será permitido que os sinais identifiquem a aproximação dos veículos e ajustem os tempos de abertura e fechamento. Tudo isso com base na demanda no Eixo Anhanguera. A expectativa é que a velocidade média do ônibus fique em 21 km/h nos horários de pico.

Veja o vídeo: