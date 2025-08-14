Mabel e Caiado testam novo ônibus elétrico de Goiânia: “melhor que qualquer carro”
Em tom bem humorado, políticos apareceram em vídeo publicado nas redes sociais comemorando inauguração
Um vídeo publicado no perfil de Instagram de Sandro Mabel (UB) nesta quinta-feira (14) chamou a atenção dos seguidores, ao mostrar o prefeito de Goiânia “pilotando” um ônibus ao lado de Ronaldo Caiado (UB).
Brincando, o governador de Goiás – que aparece sentado na cabine do motorista – afirma que está dirigindo o veículo elétrico, enquanto Sandro atua como “seu navegador”.
Na sequência, ele elogia as característica do transporte e chega a destacar que o veículo seria até mesmo melhor que outros automóveis.
“Isso aqui é melhor do que qualquer carro. […] Até o banco do motorista é uma cadeira de ar”, diz Ronaldo.
Sandro complementa ainda que os passageiros estariam muito bem acomodados, já que todos os ônibus são equipados com cadeiras confortáveis, ar condicionado, wi-fi, mas que teriam um risco.
“O perigo é a pessoa perder o ponto, vai distrair [devido aos atributos]”, brinca.
Entrega de estações
As imagens foram feitas no contexto da cerimônia de entrega das 19 estações revitalizadas do BRT Leste-Oeste, realizada na manhã desta quinta-feira (14).
Além das estações, que foram reformadas, também ocorreu a apresentação de 28 novos ônibus, sendo seis articulados elétricos com 23 metros de comprimento e 22 modelos Euro 6.
Tratado pela Prefeitura de Goiânia, com o apoio de Governo de Goiás, como uma das “prioridades políticas” da capital, o projeto de modernização do transporte coletivo da Região Metropolitana da cidade tem avançado e já conta com um investimento de R$ 2,1 bilhões.
Apostas
Além das entregas, a Prefeitura tem apostado na chamada “metronização do Eixo Anhanguera”, que visa proporcionar mais modernidade e melhorar a mobilidade no transporte coletivo de Goiânia.
O objetivo é reduzir o tempo de viagem dos usuários no trecho do BRT Leste-Oeste, entre o Terminal Novo Mundo e a Praça da Bíblia, usando a Inteligência Artificial (IA) para fazer a comunicação em tempo real entre os ônibus e os semáforos.
Com isso, será permitido que os sinais identifiquem a aproximação dos veículos e ajustem os tempos de abertura e fechamento. Tudo isso com base na demanda no Eixo Anhanguera. A expectativa é que a velocidade média do ônibus fique em 21 km/h nos horários de pico.
Veja o vídeo:
