Chaiany, do BBB 26, dá show de simpatia e manda recado para Pirenópolis: “vou aí tá banhando
Ex-pipoca estava em frente ao Copacabana Place aguardando com os fãs a apariçãode Shakira
A ex-BBB 26, Chaiany Andrade, foi vista dando um show de gentileza e deixando uma mensagem de carinho para Pirenópolis na tarde desta sexta-feira (1º), em frente ao Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (RJ).
A ex-pipoca, natural de Brasília (DF), mas que vive em São João da Aliança, no interior de Goiás, estava na concentração junto de diversos outros fãs que aguardavam a aparição de Shakira, que está hospedada no hotel. A cantora desembarcou na cidade para o megashow gratuito na Praia de Copacabana, marcado para este sábado (02), como parte do evento “Todo Mundo no Rio”.
A jornalista Anna Julia Steckelberg, natural de Pirenópolis e que também estava no local, conversou com o Portal 6 e disse que Chaiany estava lá dando entrevistas e animando o clima.
Foi aí que, ao falar com a ex-BBB, pediu para ela dar um abraço para a cidade natal, ao que Chay inicialmente mostrou-se um pouco confusa, mas logo ao associar o polo turístico como a terra das cachoeiras, mandou um recado:
“Pirenópolis! Beijo! Gratidão! Vou aí tá banhando”, prometeu.
Além de Chaiany, a também ex-BBB e pipoca Samira Sagr estava na concentração, animando os fãs.
