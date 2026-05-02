Chaiany, do BBB 26, dá show de simpatia e manda recado para Pirenópolis: “vou aí tá banhando

Ex-pipoca estava em frente ao Copacabana Place aguardando com os fãs a apariçãode Shakira

Davi Galvão
Chaiany prometeu que irá tomar banho nas cachoeiras de Pirenópolis. (Foto: Anna Julia Steckelberg)
A ex-BBB 26, Chaiany Andrade, foi vista dando um show de gentileza e deixando uma mensagem de carinho para Pirenópolis na tarde desta sexta-feira (1º), em frente ao Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (RJ).

A ex-pipoca, natural de Brasília (DF), mas que vive em São João da Aliança, no interior de Goiás, estava na concentração junto de diversos outros fãs que aguardavam a aparição de Shakira, que está hospedada no hotel. A cantora desembarcou na cidade para o megashow gratuito na Praia de Copacabana, marcado para este sábado (02), como parte do evento “Todo Mundo no Rio”.

A jornalista Anna Julia Steckelberg, natural de Pirenópolis e que também estava no local, conversou com o Portal 6 e disse que Chaiany estava lá dando entrevistas e animando o clima.

Foi aí que, ao falar com a ex-BBB, pediu para ela dar um abraço para a cidade natal, ao que Chay inicialmente mostrou-se um pouco confusa, mas logo ao associar o polo turístico como a terra das cachoeiras, mandou um recado:

“Pirenópolis! Beijo! Gratidão! Vou aí tá banhando”, prometeu.

Além de Chaiany, a também ex-BBB e pipoca Samira Sagr estava na concentração, animando os fãs.

 

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

