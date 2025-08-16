Caixa Tem vai liberar Pix de R$ 200 até 26 de agosto; confira quem recebe

O depósito será feito diretamente no aplicativo, seguindo um calendário

Pedro Ribeiro - 16 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Pix vai chegar como reforço no bolso de milhares de estudantes em todo o país.

A Caixa anunciou a 6ª rodada de pagamentos do programa Pé-de-Meia, que garante R$ 200 mensais para alunos do ensino médio e da EJA da rede pública.

O depósito será feito diretamente no aplicativo Caixa Tem, seguindo um calendário que começa no dia 25 de agosto e vai até 1º de setembro.

O benefício é destinado a estudantes que estejam regularmente matriculados no ensino médio ou na EJA da rede pública, tenham frequência mínima de 80% e façam parte de famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita de até meio salário mínimo. A ideia é incentivar a permanência na escola e reduzir os índices de evasão escolar.

Calendário de pagamentos

Os valores do Pix serão liberados no Caixa Tem conforme o mês de nascimento do estudante:

Janeiro e Fevereiro: 25 de agosto

Março e Abril: 26 de agosto

Maio e Junho: 27 de agosto

Julho e Agosto: 28 de agosto

Setembro e Outubro: 29 de agosto

Novembro e Dezembro: 1º de setembro

Como consultar o saldo no Caixa Tem

Para verificar se o valor já está disponível, basta acessar o app Caixa Tem com CPF e senha e clicar em “Mostrar Saldo”. O usuário pode acompanhar as movimentações e ainda receber notificações automáticas. Também é possível consultar em terminais da Caixa ou em casas lotéricas apresentando documento de identidade.

Como sacar o benefício

No aplicativo, o estudante deve selecionar a opção “Saque sem Cartão” e gerar um código de retirada. O saque pode ser feito em lotéricas, caixas eletrônicos ou correspondentes Caixa Aqui. Para menores de idade, é necessário que o responsável legal desbloqueie o aplicativo presencialmente em uma agência.

Outros valores do Pé-de-Meia

Além do Pix mensal de R$ 200, o programa oferece incentivos extras: R$ 200 de matrícula, R$ 1.000 de conclusão por ano e mais R$ 200 para quem participar do Enem. Somando todos os benefícios, um aluno do 3º ano pode receber até R$ 3.200 por ano.

Perguntas comuns

Posso transferir o dinheiro para outra conta? Sim, pelo próprio Pix do Caixa Tem.

O benefício pode ser suspenso? Sim, caso a frequência mínima não seja cumprida ou haja erro cadastral.

Como confirmar se fui contemplado? A consulta pode ser feita diretamente no app Caixa Tem ou na secretaria da escola.

O Pix de R$ 200 representa não só um apoio financeiro imediato, mas também um incentivo para que milhares de jovens sigam firmes na escola e construam melhores oportunidades para o futuro.

