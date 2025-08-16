Trabalhadores CLT de todo o país podem ter direito a saque de até R$ 1.518

O valor é equivalente ao salário mínimo atual, e será pago a quem se enquadra nos critérios do programa

Pedro Ribeiro - 16 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Trabalhadores de todo o Brasil têm a chance de receber, a partir desta sexta-feira (15), a última rodada de pagamentos do Abono Salarial PIS/Pasep de 2025.

O valor pode chegar a R$ 1.518, equivalente ao salário mínimo atual, e será pago a quem se enquadra nos critérios do programa.

Nesta etapa, recebem os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em novembro e dezembro e os servidores públicos com número final de inscrição 9 e 0.

Para ter acesso ao benefício, é preciso estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter recebido até dois salários mínimos mensais, em média, durante 2023, e ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base. Também é necessário que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na RAIS ou no eSocial. Trabalhadores temporários, domésticos e estagiários não estão incluídos.

Valor e cálculo do benefício

O valor do abono varia conforme o número de meses trabalhados em 2023. Quem trabalhou o ano inteiro recebe R$ 1.518. Já quem atuou por menos tempo recebe proporcionalmente. Ao longo de 2025, mais de 25,8 milhões de brasileiros foram contemplados, somando R$ 30,7 bilhões em pagamentos.

Onde e como sacar

Trabalhadores da iniciativa privada recebem pela Caixa Econômica Federal, com crédito direto em conta ou saque pelo aplicativo Caixa Tem, agências, lotéricas ou terminais de autoatendimento. Servidores públicos recebem pelo Banco do Brasil, com opções de depósito, TED, Pix ou saque presencial.

Consulta e prazos

Para saber se tem direito ao abono, os trabalhadores podem consultar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital (Android e iOS), o portal Gov.br, o telefone 158 ou ir até uma Superintendência Regional do Trabalho. O prazo final para saque é 29 de dezembro de 2025. Quem não retirar o valor até essa data perde o direito.

Com essa última rodada, o ciclo de pagamentos do abono salarial de 2025 se encerra, garantindo um reforço importante no orçamento de milhões de trabalhadores brasileiros.

