Bode ou pod? História de roubo inusitado movimenta noite em bairro de Anápolis

Fonética das palavras acabou confundindo influenciador, que se embaraçou ao relatar o caso

Thiago Alonso - 17 de fevereiro de 2025

Luan Farias explicou o ocorrido em publicação. (Foto: Reprodução/Instagram)

Em um país em que a língua portuguesa domina, até mesmo os crimes são afetados pelas fonéticas das palavras — muitas vezes parecidas umas com as outras, mesmo com significados diferentes. Um desses exemplos ocorreu na noite deste domingo (16), após um incidente em Anápolis.

Em um vídeo divulgado no perfil Bairro Santo Antônio (@bairro_santoantonio), Luan Farias relatou um crime inusitado: o roubo de um bode em plena praça pública.

No registro, o criador de conteúdo explicou aos seguidores sobre a estranha movimentação de pelo menos quatro viaturas na região em poucas horas.

“Aconteceu um caso aqui na Avenida Santo Antônio, onde um rapaz vendeu um bode roubado. A polícia está à procura do sujeito e à procura do bode”, pontuou o influenciador.

O ocorrido, que por si só já chama a atenção, no entanto, foi desmentido por Luan na postagem seguinte, onde ele pede desculpas pelo “mal-entendido”.

“Boa noite, pessoal. Eu vim trazer a informação de forma correta”, retorna o jovem. “Eu disse a vocês que um bode foi roubado e a polícia foi atrás verificar, mas não. Não foi um bode. Eu escutei errado, eu entendi errado”, se retratou o influenciador.

“Na verdade, foi um pod, um cigarro eletrônico que foi roubado e vendido a uma pessoa que estava nas proximidades. A polícia já resolveu o caso e o pod já foi encontrado”, concluiu.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!