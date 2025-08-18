Conheça o Buraco das Araras, paraíso em Goiás que atrai turistas de todo o Brasil

Com 105 metros de profundidade e 295 metros de largura, aqui dá para fazer rapel, trilhas e ter contato com o Cerrado

Anna Júlia Steckelberg - 18 de agosto de 2025

Rapel no Buraco das Araras, em Formosa. (Foto: Reprodução).

Aos 80 km de Brasília, no município de Formosa, Goiás, existe um lugar onde o tempo parece ter parado. O Buraco das Araras, uma das maiores dolinas de colapso do Brasil, é um cenário que mistura mistério, beleza e aventura.

Com 105 metros de profundidade e 295 metros de largura, essa formação geológica impressiona pela sua grandiosidade e pela vegetação exuberante que abriga em seu interior.

O Buraco das Araras é resultado do desabamento do teto de uma caverna subterrânea há milhares de anos. Esse processo formou uma cratera circular, cercada por paredões de quartzito que se erguem imponentes sobre o cerrado, segundo reportagem do Correio Braziliense.

No fundo, uma floresta úmida e densa, com samambaias gigantes e árvores centenárias, cria um ambiente que remete a tempos primitivos.

Apesar do nome, o Buraco das Araras não abriga mais essas aves. No entanto, é possível observar maritacas e outras aves que sobrevoam a região, além de macacos que aparecem no período da tarde. A vegetação local é composta por espécies típicas da mata atlântica, que contrastam com o cerrado que circunda a dolina.

Aventura e Ecoturismo

O Buraco das Araras é um destino procurado por aventureiros e amantes da natureza.

A principal atração é o rapel, com descidas de até 65 metros, que proporcionam uma visão única da formação geológica e da vegetação exuberante. Além disso, há trilhas que levam a cavernas e rios subterrâneos, oferecendo uma experiência completa de ecoturismo.

Como chegar

O acesso ao Buraco das Araras é feito pela BR-020, a cerca de 110 km de Brasília. Após chegar ao distrito de Bezerra, é necessário percorrer 7 km por estrada de terra até chegar à entrada da fazenda que abriga a dolina. É recomendável contratar um guia local para garantir a segurança e aproveitar ao máximo a visita.

O Buraco das Araras é um verdadeiro tesouro natural de Goiás, que combina história geológica, biodiversidade e oportunidades de aventura.

Para quem busca um contato íntimo com a natureza e uma experiência única, esse paraíso escondido no cerrado é um destino imperdível.

