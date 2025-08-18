Lauana Prado sobre acidente de avião que saiu de Anápolis: “nunca passei por algo parecido”

Cantora relatou que ela e equipe ficaram abalados após porta da aeronave abrir em pleno voo

Da Redação - 18 de agosto de 2025

Lauana Prado, cantora goiana que faz sucesso nacionalmente. (Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Lauana Prado se manifestou sobre o incidente ocorrido nesta segunda-feira (18), quando o avião que a transportava precisou realizar um pouso de emergência depois que a porta abriu em pleno ar, logo após a decolagem em Anápolis.

Em declaração publicada nas redes sociais, a artista contou o medo que sentiu durante o voo.

“Foi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Graças a Deus estamos bem. Estamos ainda muito abalados, mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior”, disse.

O voo tinha como destino a cidade de Sorocaba, em São Paulo, mas acabou desviando para Goiânia, onde o pouso emergencial foi feito cerca de 20 minutos após a decolagem.

Segundo a assessoria da cantora, os pilotos agiram com rapidez e profissionalismo, evitando que o caso tivesse consequências mais graves.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!