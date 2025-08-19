Churrasco, pão de queijo e bolinho de arroz: descubra o que dá para fazer na air fryer além da batata

De churrasco a bolos, é possível elaborar diversas receitas e fazer na Air Fryer, economizando tempo, sem perder a qualidade

Ruan Monyel - 19 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Angela Drulla)

A Air Fryer caiu no gosto dos brasileiros por oferecer praticidade e sabor na hora de preparar alimentos, principalmente as famosas batatas fritas sem óleo. Mas o que muitos ainda não sabem é que esse eletrodoméstico vai muito além do preparo das batatas, surpreendendo muitos com o que se pode fazer na air fryer.

De churrasco a bolos, passando por pães e quitutes típicos, a fritadeira elétrica tem se mostrado uma verdadeira aliada na cozinha, principalmente daquelas pessoas com rotinas puxadas, mas que não abrem mão de comer bem no dia a dia.

Um dos exemplos mais curiosos é o churrasco feito na Air Fryer. Embora pareça impossível reproduzir o sabor da brasa, um truque simples com carvão dentro do aparelho ajuda a trazer o gosto defumado característico. Bifes e cortes menores ficam suculentos e com crosta dourada, agradando até quem é fã do churrasco tradicional.

Outro destaque é o pão de queijo, que ao invés de depender do forno convencional, que exige mais tempo, a Air Fryer assa os pãezinhos em poucos minutos, deixando-os crocantes por fora e macios por dentro.

Já o bolinho de arroz, tão popular nas mesas brasileiras, também ganha nova versão no aparelho. A massa pode ser preparada normalmente e, em seguida, modelada em pequenas porções para serem levadas à Air Fryer. O resultado é um salgado crocante, sequinho e sem a necessidade de fritura em óleo.

Além desses pratos, a Air Fryer também permite assar pães e bolos caseiros. Com ajustes simples de tempo e temperatura, é possível preparar desde pães de forma até bolos fofinhos para acompanhar o café. Isso amplia ainda mais a versatilidade do equipamento.

Essas possibilidades mostram como a Air Fryer pode ser usada de forma criativa no dia a dia. Ela substitui o forno em diversas situações, economiza tempo, reduz o uso de óleo e garante receitas saborosas e mais saudáveis.

