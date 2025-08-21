Por que não se deve dormir com ventilador ligado a noite toda, segundo especialistas

Sensação de frescor constante nem sempre significa benefícios à saúde durante o sono

Magno Oliver - 21 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Dornellas Tecnologia)

Nada mais gostoso que ficar em casa na cama com o ventilador ligado e se refrescando para dormir, não é mesmo? Isso porque com as noites mais quentes, é comum recorrer ao ventilador para aliviar o calor.

Só que essa maravilha pode ter impactos negativos na saúde, segundo especialistas. Os médicos e os fisioterapeutas explicam que o vento constante sobre o corpo humano pode ressecar as mucosas.

Isso favorece crises alérgicas e irritações nas vias respiratórias ao longo da noite. Além disso, o ambiente torna-se mais propenso ao acúmulo de poeira em circulação.

Outro fator é que a corrente de ar frio pode provocar contrações involuntárias, causando dor e rigidez ao despertar. Casos de torcicolo e dores nas costas são frequentemente associados a esse hábito.

Dormir com o ventilador ligado também pode alterar a umidade natural do quarto. O ar excessivamente seco prejudica a qualidade do sono e agrava quadros de rinite. Pessoas com pele sensível também relatam aumento do ressecamento e coceiras.

A recomendação técnica geral é usar o ventilador com moderação e de forma indireta sobre o corpo e a cama. Direcionar o fluxo de ar para o teto ou para uma parede ajuda a minimizar os efeitos. Também é indicado manter uma vasilha com água no ambiente para equilibrar a umidade.

