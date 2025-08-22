6 tendências para casa que não bonitas mas não prestam, segundo especialistas

Especialistas alertam para estilos populares lindos na teoria, mas que falham feio na prática do dia a dia

Magno Oliver - 22 de agosto de 2025

Casa em Caldas Novas. (Foto: Divulgação/ Mega Leilões)

O arquiteto queridinho das redes sociais, Anderson Cabral, listou algumas tendências para casa em 2025 que são interessantes, mas, na prática, a realidade acontece de outra forma.

1. Bancada de Porcelanato

Ele explica que a fábrica orienta que ela foi feita para por no chão e aí as pessoas inventam de fazer pia com piso. Fácil de limpar, porém, o porcelanato sozinho, sem nenhuma base de suporte, trinca em tudo que é canto da bancada. A orientação é não fazer pia de porcelanato sem ter uma base.

2. Armário de Madeira no Banheiro

A explicação é que não se pode lavar o chão, que molha ele e também o vapor de água do chuveiro no banho passa umidade. Assim, a única certeza que dá para ter é que ele vai estragar.

3. Revestimentos Pequenos no Banheiro

Ele explica que quanto menor o piso, mais rejunte é necessário para fazer aplicação na parede. E quanto mais rejunte, mais micróbios e sujeira se acumulam na região, ocasionando mais trabalho para limpar tudo. E nem depois que limpa fica 100% bom.

4. Chuveiro no Teto

Para começar, sem pressurizador, a água não cai direito, ela só fica pigando. Outra questão é que se ele der algum problema, fica muito complicado de dar manutenção.

5. Sanca de Gesso

A explicação é que a sanca de gesso é um ótimo esconderijo para insetos, pombos, morcegos, baratas e junta bastante pó. A indicação é aspirar de vez em quando para não causar problemas alérgicos.

6. Casa Caixote

A casa caixote tem um telhado interno embutido que joga a água da chuva para dentro e acaba entupindo calhas e até gerando problemas de infiltração.

Bônus – Pele de Vidro

Quanto mais vidro na parede, mais clara sua casa fica. Porém, por outro lado, mais trabalho para limpar e mais quente ela vai ficar se o vidro não for térmico.

Confira o vídeo completo da publicação:

