Empresário mostra por que Anápolis é sim a “Dubai de Goiás”

Cidade recebeu evento que reuniu proprietários de automóveis de luxo

Da Redação - 23 de agosto de 2025

Anápolis voltou a ser comparada à “Dubai de Goiás” neste sábado (23), após um vídeo viralizar nas redes sociais durante o Exotic Experience, evento exclusivo que reuniu centenas de proprietários de automóveis de luxo.

Realizado no Jundiaí, o encontro trouxe veículos de marcas como Ferrari, Porsche e Lamborghini, além de servir como ponto de networking entre empresários locais e também vindos de Goiânia e Brasília (DF).

O destaque foi um registro feito pelo empresário Léo das Rodas, que percorreu a exposição mostrando os superesportivos e afirmou.

“Tá aqui o motivo de Anápolis ser a Dubai de Goiás”.

A fala faz referência à expressão que já circulava nas redes sociais há algum tempo, em tom de brincadeira, devido ao crescimento econômico da cidade e à chegada de empreendimentos de alto padrão.

O vídeo rapidamente ganhou repercussão e reforçou a ideia de que Anápolis, além de polo industrial e logístico, também vem se consolidando como palco de eventos ligados ao luxo e ao prestígio empresarial.

